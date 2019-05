Filtran comprometedor video de Ozuna y usuarios abren el debate

Un reciente video del cantante Ozuna viene generando distintos comentarios en la plataforma YouTube por el controversial contenido de dicho material.

La cuenta "Oso trap" publicó un video titulado: "se filtra video de Ozuna y Bad Bunny bailando como gay". Este titular generó la curiosidad de varios cibernautas e ingresaron a clip, pero finalmente se llevaron una sorpresa.

Según se pudo ver en el video de YouTube, el cantante Ozuna sí salió bailando de una manera extravagante, pero sin la compañía de su colega Bad Bunny.

Dicho material causó la indignación de los usuarios de YouTube y se pronunciaron en la sección comentarios para defender al cantante de reggaetón.

"Por qué ponen ese título, si en ningún momento está bailando como gay. Además es su problema si lo es o no (gay)", "Estaría bailando afeminado, pero no tiene nada que ver con los gays amigo", "Se están divirtiendo. Deja los malos chismes con todo respeto vive y deja vivir" y "No por bailar de una forma significa que ese baile es para mujeres o de gays", se pudo leer en los comentarios.

Filtran comprometedor video de Ozuna

Madre Kevin Fret acusa a Ozuna de haber planeado la muerte de su hijo

Ozuna se encuentra en el ojo de la tormenta tras las fuertes declaraciones de la madre del fallecido 'trapero' Kevin Fret. La progenitora del también puertorriqueño aseguró a la fiscalía que su hijo no extorsionó al intérprete de 'Cama vacía', tal como lo constata los supuestos mensajes de texto que tendría de prueba.

Mediante el programa radial Conexión Samantha Love, que modera la transexual boricua con ese mismo nombre, la madre del fallecido cantante indicó que se sabrá toda la verdad y lo que realmente sucedió entre Ozuna y Kevin Fret.

Hilda Rodríguez manifestó que todo el problema inició porque su hijo ubicó el enlace del video sexual donde aparece el famoso intérprete de 'Baila, baila, baila'.