¿Quién es realmente Emilia Clarke? Detalles que no sabías de la actriz de Game of Thrones

La popularidad de Emilia Clarke rebasó todos los límites, el responsable: su personaje 'Daenerys Targaryen' en la exitosa serie Game of Thrones. Si eres un seguidor más de la actriz y esperas con ansias saber qué le pasará en el capítulo final de Juegos de Tronos, no debes perderte los detalles más curiosos sobre la vida de 'La Madre de Dragones'.

'Daenerys Targaryen', interpretado por Emilia Clarke, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la serie de HBO, aunque en esta octava temporada sorprendió a los seguidores por el descontrol que sufrió mientras montaba su dragón sobre la ciudad de King's Landing.

Emilia Clarke nació un 23 de octubre de 1986, en Londres, Inglaterra. Se crió en la ciudad de Berkshire, lugar donde vivió con sus padres y su hermano mayor. A la temprana edad de 3 años, comenzó a interesarle el mundo de la actuación, debido a su padre, quien era ingeniero de sonido de teatro y la llevó a ver el musical "Show Boat".

Se educó en un internado junto a su hermano en la ciudad de Oxford. Luego, acudió a la London Academy of Music and Dramatic Art para estudiar actuación, se graduó en el 2009. Realizó diversas audiciones como actriz, pero fue rechazada en la mayoría de esas. Aquí puedes ver el cortometraje " Drop the Dog " (2009) donde fue 'Julie'.

Más adelante, fue aceptada en la escuela de teatro ' Drama Center de London' para un papel de reemplazo.

¿Quién fue Emilia Clarke antes de Juego de Tronos?

Antes de ser la popular 'Khalesi' de Game of Thrones, Emilia Clarke tuvo su primer papel en el mundo de la televisión en la serie 'Doctors', producida por la BBC, específicamente en el episodio "Empty Nest".

En el 2010, obtuvo su primer coprotagónico en la película 'Triassic Attack' producido por la cadena estadounidense Syfy.

Un año después, Emilia Clarke audicionó para 'Juego de Tronos' por el papel de 'Daenerys Targaryen', fue aceptada, desde ese entonces la vida de la actriz inglesa cambió drásticamente. Las películas más recordadas pro su participación son:

Spike Island (2012) como 'Sally Harris'.

Cortometraje Shackled (2012) como 'Malu'.

Dom Hemingway (2013) como 'Evelyn Hemingway'.

En el 2015, se estrenó 'Terminator Genisys' donde Emilia Clarke encarnó al recodado personaje 'Sarah Connor', por esas fechas también se emitía la quinta temporada de Game of Thrones.

Una de las películas más emotivas y románticas fue 'Yo antes de ti' (2016), donde la actriz ingles se robó el corazón de sus miles de seguidores.

El pasar mucho tiempo rodando 'Juego de Tronos' no hicieron que Emilia Clarke se encasille en un personaje, ya que también la vimos incursionando en el cine dramático con la película 'Voces ocultas' (2017) donde dio vida a 'Verena'.

Como 'Susan Smith', la artista de la exitosa serie de HBO, incursionó en el 2017 con 'Above Suspicion', un largometraje de acción.

De protagonizar un personaje de la época medieval, Emilia Clarke como 'Daenerys Targaryen' pasó a llamarse 'Qi'ra' en el 2018 tras estrenarse la película de tipo espacial 'Solo: A Star Wars Story'.

Su lucha contra el aneurisma

En marzo de este 2019, Emilia Clarke anunció públicamente, en un artículo escrito por ella en el 'The New Yorker', que sufrió de dos aneurismas cerebrales que casi la llevan a la muerte cuando apenas tenía 24 años de edad y rodada la primera y segunda temporada de Game of Thrones.

Producto de los dos aneurismas, la actriz tuvo que ser intervenida de emergencia en un hospital de Inglaterra. ¿Que causó su terrible problema de salud? La intérprete de 'Daenerys Targaryen' confesó que mantenía una vida bastante ajetreada y estresante debido a su papel en la serie, esto desencadenó que en su cerebro se desarrollara una inflamación que le generaba desmayos y vómitos.

Su lucha por sanarse no terminó, ya que el 2013 se sometió a otra intervención quirúrgica para eliminar el segundo aneurisma en su cerebro. En una entrevista televisiva, la actriz compartió fotos inéditas de su postoperación. Luego de pasar por ese terrible momento, la intérprete de 'Khalesi' regresó a grabar la exitosa serie de Game of Thrones.

Cinco curiosidades que no sabías de Emilia Clarke

1. La actriz de 32 años no solo ha demostrado su talento en las pantallas de televisión, sino que también sabe cantar. Además, toca varios instrumentos musicales.

2. En el 2014, fue voceada como la mujer más deseada del mundo, según AskMe. Un años después fue nombrada por Esquire como la 'mujer más sexy viva'.

3. Ha manifestado una opinión clara sobre el feminismo moderno y igualdad de género en un artículo de opinión por el Día Internacional de la Mujer en el 2017.

4. Cuando era niña su madre le prohibió depilarse las cejas, con el pretexto "cuando seas grande me lo agradecerás". En ese momento, los adolescentes en la escuela se burlaban de ella por este detalle.

5. Emilia puede hablar cuatro idiomas: francés, alemán, inglés e hindi.

¿Qué pasará con la vida de Emilia Clarke después de GoT?

De todos los papeles que ha interpretado Emilia Clarke, el más recordado siempre será 'Daenerys Targaryen'. Esta noche, se emitirá el sexto capítulo de GoT en HBO de la octava temporada, lo que ha puesto nostálgicos a los fanáticos de la exitosa serie de televisión porque no verán más a la 'Madre de los Dragones'.

También, seguidores de la actriz se han preguntado qué pasará con la artista luego de 'Juego de Tronos', aquí te contamos algunos proyectos donde aun la verás.

Emilia Clarke es versátil, ya que ha dado vida a diversos personajes de acción, suspenso y hasta tragicómicos. Este 8 de noviembre de 2019 se estrena la película 'Last Christmas', una comedia romántica donde la inglesa interpreta a 'Kate'.