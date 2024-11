¿WhatsApp de paga? Este país obligará a sus ciudadanos a pagar por usar la app de mensajería

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que se caracteriza por no incluir publicidad en su interfaz y por ser completamente gratuita; sin embargo, no siempre fue así. Quizás no lo recuerdes, pero en sus inicios (antes de que Mark Zuckerberg comprara la plataforma), los usuarios podían usarla gratis durante el primer año y luego tenían que pagar una suscripción anual de 1 dólar.

Aunque muchas personas pagaban la suscripción anual para no perder acceso a WhatsApp, otros optaban por no hacerlo y se llevaron una gran sorpresa cuando terminaron su año gratuito y seguían teniendo acceso a la plataforma. Esto debido a que los desarrolladores originales (Jan Koum y Brian Acton) no querían perder usuarios antes de vender la aplicación a Facebook (ahora llamada Meta).

Tras pagar 19.000 millones de dólares en 2014, Mark Zuckerberg se convirtió en el dueño de WhatsApp. Sin embargo, una de las condiciones de la venta fue que la aplicación de mensajería instantánea seguiría siendo gratuita y sin publicidad, lo cual se ha cumplido en todos los países. Sin embargo, pronto podría haber una excepción en una nación africana. ¿En cuál? Te lo contamos.

¿En qué país cobrarán por usar WhatsApp?

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, el gobierno de Zimbabue ha promulgado una nueva ley que afectará a los usuarios de WhatsApp, sobre todo a aquellos que administran grupos. Ellos tendrán que registrarse en la Autoridad Reguladora de Correos y Telecomunicaciones de Zimbabue (POTRAZ) y pagar una tarifa para obtener una autorización. ¿Por qué?

Emmerson Mnangagwa, presidente de la República de Zimbabue, aseguró que esta medida tiene dos objetivos bastante claros: frenar la propagación de desinformación e incrementar la seguridad digital de los ciudadanos. Por ese motivo, aquellas personas que manejen grupos de WhatsApp comunitarios, religiosos o de negocios, tendrán que tramitar una licencia para continuar operando.

¿Cuánto deberán pagar los ciudadanos de Zimbabue?

De acuerdo a la publicación, el costo de la licencia dependerá mucho del tamaño y alcance del grupo de WhatsApp. Aquellos ciudadanos de Zimbabue que tengan una comunidad pequeña, solo tendrán que abonar unos 50 dólares a POTRAZ. Sin embargo, si una persona maneja grupos más grandes, el pago puede llegar a ser de hasta 2500 dólares.

Monica Mutsvangwa, ministra de Tecnología de la Información, Publicidad y Servicios de Comunicación de Zimbabue, aseguró que estas medidas son necesarias para mantener el orden en el país, ya que evitará que los ciudadanos utilicen WhatsApp para difundir desinformación, la cual tiende a causar conflictos sociales o hechos violentos.

La nueva normativa ha generado polémica en las redes sociales. Aunque algunos usuarios consideran que es necesaria para controlar la desinformación en Zimbabue, otros piensan que es un ataque a la libertad de expresión. Esto debido a que en los grupos de WhatsApp registrados debe haber un oficial certificado que monitoreará la información difundida y tendrá acceso a los números de celular.