Arnold Schwarzenegger envía emotivo mensaje a fans tras sufrir agresión en Sudáfrica

La estrella de acción Arnold Schwarzenegger se pronunció en Twitter tras recibir una brutal patada voladora en el Arnold Classic África, evento de fisicoculturismo profesional y actividades relacionadas que se desarrolla en Johannesburgo, Sudáfrica.

El director del evento, Wayne Pric, declaró a medios locales que “Arnold no se lesionó en absoluto”. Sin embargo, los fanáticos de quien dio vida a “Terminator” demostraron su apoyo en redes sociales.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.