Luciana Fuster llora al sentirse un "juguete" por decisión de Esto es Guerra

La formación de los nuevos equipos en "Esto es guerra" ha provocado diversas reacciones entre los participantes. Una determinación de los productores ocasionó que la joven modelo Luciana Fuster terminara llorando en vivo al verse atacada por una decisión que tomó su expareja, el chico reality Austin Palao.

El plan de la producción de "Esto es guerra" era el de unir a Luciana Fuster y Austin Palao como si fuera uno solo. Ambos tenían que elegir el equipo que iban a defender en el formato de América TV, lo cual ocasionó que la ex Miss Teen exprese su fastidio, añadiendo que ella no tiene que seguir a su ex.

La decisión de Austin Palao fue la de elegir al equipo de los combatientes, decisión que no fue del agrado de su expareja, quien no pudo controlar las lágrimas al conocer que tendrá que convivir con sus ex compañeras. En reiteradas oportunidades se ha enfrentado a las chicas reality por distintos motivos, por lo que detalló que se sentirá atacada al tener que trabajar con ellos porque la sentenciarán hasta sacarla del programa.

Entre lágrimas, Luciana Fuster emitió el siguiente comentario para implorar a la producción de "Esto es guerra" que le permitan ser una guerrera y no una combatiente. "Definitivamente soy el juguete acá. ¿No se dan cuenta que me hace mal que me envíen a ese equipo?"

El chico reality Mario Irivarren se acercó a la pareja de Emilio Jaime para enfrentarla, con el propósito de que le brinde los nombres de las personas que la han ofendido durante las primeras semanas de la nueva temporada de EEG. La reina de belleza nombró a Alejandra Baigorria, Macarena Vélez y a Tefa Loza como las causantes de su incomodidad. Pese al ruego que hizo en vivo, ella tuvo que aceptar ser la nueva integrante de los combatientes.