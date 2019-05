Raphael contradice a Vicente Fernández: "¡Apoyen la donación!" (VIDEO)

El astro español Raphael confesó en México, que no es amante de la música urbana. “Prefiero estar por otros caminos. Indudablemente cada época ha tenido cosas muy buenas, regulares, malas. Vamos a ver dentro de unos años que pasa, si se domestica o es ave de paso”, declaró en la Riviera Maya donde mañana recibirá el Premio del Público en la ceremonia de los Premios Platino 2019.

En otro momento, Raphael declaró ante la prensa internacional que no pretende dejar un legado, pero sí un recuerdo en las nuevas generaciones. "No creo que tenga que dejar un legado. Tengo una producción enorme a mis espaldas, tanto de discos, como de conciertos y de cine, pero la gente que me ha tenido cierto afecto, seguro le hablarán bien a sus hijos, a sus nietos. Es un intento de recordarme”, dijo.

Tampoco descartó volver a hacer cine. “No tengo nada firmado, pero sí una exclusiva moral y verbal con Enrique Cerezo (presidente de EGEDA Entidad de Gestión de Derecho Audivisual), pero tengo el problema de las giras”, manifestó Raphael.

Cuando la prensa mexicana le preguntó por la polémica que levantaron las palabras de Vicente Fernández, quien rechazó un trasplante de hígado “por temor a que sea un homosexual o drogadicto”. El español, quien en el 2003 se sometió a un trasplante de hígado con óptimos resultados, lanzó la frase: “¡Apoyen la donación!”.