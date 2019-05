Elenco de Retablo: “Seamos tolerantes”

La película nacional Retablo es, sin duda, el estreno más esperado del año. Llega a salas comerciales este jueves con una veintena de premios, incluyendo dos galardones en el Festival de Berlín. Magaly Solier, madre en ficción del protagonista Junior Béjar, se comunicó a través de un video proyectado tras la nueva función para la prensa.

“Es importante que nos unamos para el futuro de nuestros niños y niñas. Seamos tolerantes”, dijo la talentosa actriz, quien se encuentra filmando fuera del país.

A la conferencia asistió el director Álvaro Delgado-Aparicio, productores y el elenco. La ópera prima nos permite ver la excelente construcción que hicieron Solier, Amiel Cayo y Béjar sobre esta familia de Huamanga, que tiene que enfrentar los prejuicios y la violencia. Según narró el director, además de la sugerencia de la actriz para grabar en quechua, también le pidió darle una característica más a su personaje. “Quería representar a la mujer ayacuchana con un impedimento y hacerla más fuerte. Un día llegó cojeando y dijo: ‘Me he puesto una chapita, creo que quiero ser así’”.

El equipo de la película coincidió en que la idea de hablar de un conflicto familiar, a partir de la homofobia, tuvo que ver con darse cuenta de que en esas comunidades era casi ‘imposible’ hablar de la homosexualidad. “Lo más importante de esta película, para mí, es que habla del amo r y la tolerancia”, dijo Amiel Cayo, al igual que Junior Béjar.

Ley de Cine

Un día después de aprobarse -en primera votación- el nuevo marco para la Ley de Cine, la destacada productora Enid ‘Pinky’ Campos opinó: “Las películas que yo he hecho han sido gracias a la Ley del Cine, sin ella no hubiéramos podido hacer Dioses, Paraíso, Climas... Porque todavía no tenemos empresas privadas que apuesten por el cine. No solamente es dinero para la producción, sino para la educación, la formación, la distribución... con esta nueva ley se multiplicaría”.

Acerca de los críticos de estos cambios, la productora de ‘Tijuana’ (serie de Netflix) subrayó el aporte-país. “Es cierto que hay otras problemáticas, pero también, ¿cómo vas a cambiar el futuro? Pues, educando. Estas películas tratan temas que tienen que trascender, el cine es una herramienta, un espejo. Es importante que la gente se eduque con este tipo de películas que tocan temas difíciles e importantes para el país. Es diferente verlo a leerlo”. ❖