Myriam Hernández hace guiños al género urbano

De regreso en Lima para ofrecer un concierto por en homenaje a la madre peruana, Myriam Hernández tuvo un encuentro con la prensa peruana en la cual se refirió al género urbano que actualmente es el que mayor demanda tiene. "Eso no se puede negar, la música urbana suena tremendamente fuerte en la actualidad. Desde mi lugar he realizado algunos guiños a ese género a manera de respeto de lo que se escucha actualmente pero no grabaría nada que me saque de mi género", refirió la cantante.

Lo que si dejó en claro es que no está de acuerdo con esas letras sexuales y hasta agresivas hacia la mujer. "Esas canciones no van con mi forma de pensar y sentir y no quiero eso para las mujeres, pido respeto para mi género. Y aprovecho para decirle a las mujeres que se respeten también, que no se agredan entre unas y otras y no se queden calladas ante el primer ápice de agresión".

Myriam además comentó que pese a los nuevos ritmos, la música romántica se mantiene vigente. "Es así porque la música romántica es para todos, cantarle al amor no es parte de la moda de manera que la balada siempre estará presente", anotó.

La cantante que se presentará este viernes 10 en Arequipa y el sábado 11 en el Parque de la Exposición no descartó la posibilidad de grabar una serie basada en sus casi 30 años de carrera artística. "Esa idea no me desagrada, si me ofrecen hacer una serie sobre mi vida me parece que sería maravilloso", puntualizó.