Vicente Fernández se niega a trasplante por temor a que este sea de un homosexual [VIDEO]

Gran controversia han causado las declaraciones del ídolo de la música ranchera en México, Vicente Fernández, en la reciente edición de un programa matutino. Durante el enlace en vivo, el cantante mexicano se animó a hablar del cáncer de hígado al que fue sometido y la polémica razón por la cual no escogió un método efectivo y rápido para solucionar este padecimiento.

Según comenta Vicente Fernández, durante su gira en Estados Unidos, le detectaron cáncer al hígado por 'una bolita' localizada en medio de sus dos vías biliares.

Al conocer este diagnóstico médico, el cantante mexicano decidió cancelar su gira: "Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira", señaló el intérprete de 'Mi último fracaso'.

Dada la delicadeza de su enfermedad, los médicos en Houston le señalaron que necesitaba con urgencia un trasplante de hígado. Vicente Fernández se negó a esta propuesta debido al temor que le generaba saber si el hígado que podría recibir fuera de un homosexual o drogadicto.

Su respuesta realizada por el ranchero en el programa 'De primera mano' generó polémica: "Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro hombre. Ni sé si era homosexual o drogadicto". Con esta reacción, Vicente Fernández sentenció su negativa ante la propuesta médica del trasplante que, aseguraban, era de urgencia pues ya habían encontrado, incluso, un órgano adecuado para hacer la operación quirúrgica.

"No me querían dejar salir, me dijeron: es que ya encontramos su hígado compatible. Ya viene el oncólogo", narró Vicente Fernández ante el medio mexicano. Pese a las súplicas de los médicos, el cantante mexicano se aferró a su decisión, se vistió y decidió salir del hospital.

Finalmente en Chile halló el tratamiento 'ideal' para el cáncer de hígado que necesitaba. En dicho país, le lograron realizar una cirugía con ayuda de un robot: "Me operaron y no supe ni como fue mi operación", agregó el cantante mexicano.