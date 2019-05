Zac Efron: películas, series y vida amorosa del actor de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

El estreno de la película Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile en Netflix, puso nuevamente al actor Zac Efron en la portada de los medios de espectáculos mundial.

Y es que el controversial papel protagonizado en el film representa un plus adicional a su presencia en el medio. Interpretar al asesino serial Ted Bundy, sujeto que asesinó a más de 30 mujeres en siete localidades de Estados Unidos, y que terminó confesando luego de una década de secuestros, abusos y homicidios.

Zac Efron reveló en una entrevista el conductor Graham Norton, que tuvo que pasar por un complejo proceso interpretativo para dar vida a Ted Bundy, además de que no fue sencillo separarse del rol una vez que terminaba de grabar, “Nunca había interpretado un papel así en el que realmente tenía que separarme cuando me iba a mi casa por la noche. Fue casi imposible. Me gustaría decir que lo hice con éxito, pero no pude”, relató.

Sin duda, a más de uno sorprendió que el ídolo adolescente, hoy de 31 años, participara en dicha película centrada en los crímenes de este asesino, pero enfocada desde la perspectiva de una de sus mejores amigas, Elizabeth Kloepfer. A continuación, repasaremos la biografía, películas, series y vida amorosa del actor que saltó a la palestra por ser protagonista hace algunos años de 'High School Musical'.

Zac Efron. Foto: AFP

Biografía de Zac Efron

Su nombre real es Zachary Daavid Alexander, pero en el mundo artístico es Zac Efron. Nació el 18 de octubre de 1987 en San Luis Obispo, California.

Motiva por su padre, desde los 11 años empezó en obras teatrales, para luego tener su debut televisivo con un pequeño papel en la serie protagonizada por Nathan Fillion ‘Firefly’. Posteriormente tuvo participación en series como como en ‘Urgencias’, ‘El guardián’, ‘CSI: Miami’ o ‘Navy: Investigación criminal’.

Vida personal y romances de Zac Efron

Además de la actuación, Zac Efron es amante de los deportes, sobre todo del golf, el esquí, el snowboard, la escalada y el surf. Acostumbra también a tocar el piano y la guitarra en sus tiempos de ocio.

Los autos antiguos también forman parte de su pasión, pues es sabido que suele arreglar los autos antiguos de su abuelo: un Dorlean y un Mustang del 65.

En el ámbito amoroso, es conocido su pasada relación con Vanessa Hudgens, su compañera de reparto en “High School Musical”. Posteriormente mantuvo romances con las actrices Lily Collins, de Halston Sage, Michelle Rodriguez y de Sami Miro. Aunque últimamente haya sido vinculado con Selena Gomez, esto no fue más allá de rumores sin confirmar.

Su camino en el cine y la televisión

Año 2004, su papel en la serie ‘Summerland’, como un valiente surfista, lo pone en la mirada de todos. Dos años después protagoniza la película para televisión ‘High School Musical’. Un tiempo después fue elegido por John Travolta para coprotagonizar el musical ‘Hairspray’.



En los años 2007 y 2008 vuelve con ‘High School Musical 2’ y ‘High School Musical 3’ respectivamente. ’17 otra vez’, ‘Siempre a mi lado’, Neighbors (Malditos Vecinos) y su secuela Neighbors 2: Sorority Rising en 2014 y 2016, fueron otros films en lo que destacó. Actuaciones con destacados artistas como Robert De Niro en Dirty Grandpa; La Roca Dwayne Johnson en Baywatch, Hugh Jackman en El gran showman, terminan por consolidar su presencia en Hollywood.

ente haya sido vinculado con Selena Gomez, esto no fue más allá de rumores sin confirmar.

Zac Efron como Troy Bolton en "High School Musical". Foto: Disney

Películas en las que participó Zac Efron, año por año

2003: Melinda’s World.

2005: The Derby Stallion.

2008: High School Musical 3: Senior Year

2009: 17 Again.

2009: Me and Orson Welles.

2010: Charlie St. Cloud.

2011: New Year’s Eve.

2012: Liberal Arts.

2012: Dr. Seuss’ The Lorax.

2012: The Lucky One.

2012: The Paperboy.

2012: At Any Price.

2013: Parkland.

2014: That Awkward Moment.

2014: Neighbors.

2015: We Are Your Friends.

2016: Dirty Grandpa.

2016: Neighbors 2: Sorority Rising.

2016: Mike and Dave Need Wedding Dates.

2016: The Disaster Artist.

2017 : Baywatch.

2017: The Greatest Showman.

2018: Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile.

2019: The Beach Bum

2020: Scoob

Serie y televisión de Zac Efron

2002: Firefly (Episodio: “A salvo”).

2003: The Big Wide World of Carl Laemke.

2003: The Guardian (Episodio: “Sin Consentimiento”).

2003: ER (Episodio: “Querida Abby”).

2004: Miracle Run.

2004: Triple Play.

2004-2005: Summerland (16 episodios).

2005: CSI Miami (Episodio: “Sexo & Impuestos”).

2005: The Replacements (Episodios: “Davey Hunkerhoff” y “Ratted Out”).

2006: Heist (Episodio: “Piloto”).

2006: The Suite Life of Zack and Cody (Episodio: “Parejas extrañas”).

2006: NCIS (Episodio: “Decepción”).

2006: If You Lived Here, You’d be Home Now.

2006: High School Musical.

2007: Hairspray.

2007: High School Musical 2.

2008: High School Musical 3: Senior Year.

2008: Robot Chicken (Episodio: “Dile a mi mamá”).

2009: Robot Chicken (Episodio: “Las amo a ellas”).

2009: Saturday Night Live (Episodios: 2).

2009: Entourage (Episodio: “Pinceladas sobre seguridad”).

2010: Robot Chicken (Episodios: “Robot Chicken: Star Wars Episode III”).