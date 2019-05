Tongo denunciado por no pagar cuenta de pollería en El Agustino [VIDEO]

Tongo vuelve a ocupar portadas en los medios, aunque no precisamente por sus canciones. En esta ocasión, el cantante Abelardo Gutiérrez ha sido sindicado por el administrador de la pollería Roky's de El Agustino de no haber querido pagar la cuenta de una cena antes de retirarse del local.

Según indicaron fuentes del restaurante, el también youtuber se encontraba comiendo junto a su esposa y otros comensales en la noche del domingo, habiendo antes asegurado que él sería quien pagaría la cuenta de lo consumido en su totalidad.

Sin embargo, al momento de retirarse del lugar Gutiérrez solo reconoció S/ 60.90 de la deuda adquirida, dejando de lado un resto de aproximadamente ochenta soles. Es uno de los trabajadores quien se percata de la omisión y lo sigue hasta su camioneta para hacerle ver que debía pagar por completo lo comido antes de irse.

“Sus amigos desaparecieron y no supimos donde estaban. Se demoró en subir a su carro y salimos todos a decirle que faltaba una diferencia de 80 soles. Él indica que no los conoce, porque solo ha venido a firmar un contrato, pero indica (antes) que se encargaría de pagar toda la cuenta y no lo cumple”, denunciaron los agraviados.

“El problema no es de nosotros, es de ustedes porque no han cobrado. ¿Tú por qué no cobras, pues?'”, se le escucha decir al autor de "La pituca" en un video que grabaron los mozos del local. Finalmente, el popular Tongo tuvo que descender del vehículo y subsanar la cuenta ante la presencia de efectivos policiales.