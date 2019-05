Sheyla Rojas sin maquillaje: Pedro Moral revela cómo luce su ex 'al natural' [VIDEO]

"Sin pelos en la lengua". Pedro Moral no tuvo piedad para con su ex prometida y permitió que se mofaran al mencionar su aspecto físico. Esta no sería la primera vez que Sheyla Rojas es cuestionada por cómo luce sin maquillaje y es que en diversos programas de televisión siempre la han criticado por sus extensiones, exceso de cosméticos o usar frecuentemente lentes de contacto para cambio el color de sus ojos.

Toda esta polémica se desarrolló cuando se presentó en “El valor de la verdad” y contestaba la pregunta 10. En referencia a que el empresario tuvo que pagar 9 000 soles comprando ropa porque, según Sheyla Rojas, “él no sabía vestirse bien” y fue en este momento que, el popular Zorro Zupe cuestionó el estilo de la rubia.

“Lo peor es que ella se viste y produce espantoso. O sea, ella no es símbolo de la belleza para nada”, comentó respecto a los hirientes comentarios que tenía la conductora de “Estás en todas” para con su novio.

Para continuar con el ‘cargamontón’ hacia Sheyla Rojas, el amigo de Pedro Moral le aconsejó que en la primera cita que tuvieron como pareja debió llevarla a la playa. Ante esta curiosa lección los presentes quedaron incrédulos, sin imaginar que sus dudas serían aclaradas con la explicación.

“Tu antes de salir, tu primera cita debió ser en la playa, así la bañabas y veías qué salía (…) Le hacías la prueba del té. La mojas y vez lo que sale. Es la verdad, imagínate que te acuestes con una persona y al despertar encuentras a otra. ¿Cómo es una persona sin pestañas, lentes de contacto, extensiones?”, manifestó el controversial Zorro Zupe.

Estos comentarios hicieron que Beto Ortiz, conductor de “El valor de la verdad” consultara a su invitado si es que alguna vez vio a Sheyla Rojas sin que ella utilice lentes de contacto.

“Beto te soy sincero, nunca conocí sus verdaderos ojos. Te juro que me hiciste una buena pregunta. Cuando estaba oscuro tal vez se los quitaba, pero una vez amanecía corría al baño a ponérselos otra vez y no es que quiera burlarme. Lo que sí vi es a ella sin sus extensiones”, respondió Pedro Moral iniciando un coro de carcajadas por parte de los presentes.