Patricia Portocarrero: “El humor es algo que me atraviesa”

La actriz Patricia Portocarrero, quien protagonizó con éxito ‘Los Vílchez’ (América Televisión), confirmó que se encuentra grabando la segunda temporada y que además filmará la película Locos de amor 3.

“El público nos brindó su apoyo y es algo de lo que siempre estaremos muy agradecidos. Tendrá muchas sorpresas”, dijo la actriz, quien se inició en el humor como una de las recordadas monjas de ‘El santo convento’. Y ha participado en montajes teatrales como Hairspray, Los locos Addams, Bajo terapia, etc. Y desde hace 6 años viene presentando Las bándalas, junto a Saskia Bernaola y Katia Palma.

Ahora, en medio de las grabaciones, Patricia se encuentra ensayando lo que será su primer unipersonal. “Se titula ‘Es lo que hay’ y trata sobre mi incesante, agotadora, infructuosa, decepcionante y divertida búsqueda del amor. De cómo encontrar el amor en el lugar menos esperado. Tendré seis personajes: una cantante cubana, una bailaora de flamenco, una argentina, una brasilera y hasta un pájaro”.

Siempre estás ligada al humor...

Sí, siempre ligada al humor. Es algo que me atraviesa, es mi forma de vida, pero también en este unipersonal quiero mostrar ese otro lado que el público no conoce tanto y creo que en el teatro, que es un lugar donde el actor se siente más cómodo, es el lugar ideal. Estoy nerviosa, feliz, tengo sentimientos encontrados por ser mi primer unipersonal, que fue escrito para que sepan más de mí y lo que viví, por eso no dudé en invitar a Diego Lombardi a acompañarme en esta aventura. Habrá música en vivo. Cada personaje tendrá su canción. Este unipersonal es como mi bebé y lo estoy cuidando mucho para que todo salga bien. Se presentará el 28, 29, 30 y 31 de julio en el renovado Teatro Julieta.

Estará basado en tus experiencias...

Si, tal cual. Es bastante autobiográfica, pero claro, también se exagera un poco, llevadas al extremo. Un poco de ficción con la realidad, se juega un poco al límite.

Y tu búsqueda del amor ¿dio sus frutos?

Si (sonríe). ¡Estoy enamorada!

¿Proyectos?

Estaré en Locos de amor 3. No puedo quejarme, es un año intenso.