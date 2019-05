Conozco los 7 proyectos que trabajan los Obama para Netflix

Bautizada como Higher Ground Productions, la productora del matrimonio conformado por el ex presidente Barak y Michelle Obama que trabaja para Netflix, sigue adelante con los 7 proyectos que tiene con la plataforma de streaming. El primero de ellos se titula Bloom, una serie ambientada en Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial y en el mundo de la moda, en una época en la que las mujeres y los negros debían sortear numerosos obstáculos. Los guiones están a cargo de Callie Khouri, guionista de la película de culto Thelma y Louise.

Overlooked es otra serie que, inspirada en la columna de obituarios de The New York Times que lleva el mismo nombre, se encargará de dar a conocer las historias de importantes personalidades cuyas muertes han pasado desapercibidas.Le sigue Listen to your vegetables & eat your parents, dirigida a los niños que recorrerá todo el mundo para relatar las historias que hay detrás de lo que comemos.

También está The Fifht Risk, dedicada a Donald Trump, una adaptación del libro homónimo de Michael Lewis que en España publicó la editorial Deusto con el título Un viaje a las entrañas de la Casa Blanca de Trump. Del mismo modo, la productora Higher Ground y Netflix han anunciado tres películas más. Han adquirido los derechos del documental American Factory, que se presentó en la última edición del Festival de Cine de Sundance y cuenta la nueva fábrica que abre un multimillonario chino en la que fue la planta de General Motors y el choque que se produce entre los obreros americanos y las tecnologías que trae el empresario asiático.

Otro de sus filmes se centrará en la historia de Frederick Douglass, un afroamericano que escapó de la esclavitud y se convirtió en un defensor del movimiento abolicionista. Finalmente, el último proyecto es la película documental Crip camp, que repasará el nacimiento del movimiento de defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos gracias a las acciones de un campamento de jóvenes con estas características en los años setenta.