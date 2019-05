Luisa Fernanda W, ex de Legarda ampayada besando a cantante [VIDEO]

Un nuevo escándalo rodea a Luisa Fernanda W, ex pareja del fallecido cantante de reggaeton Legarda, quien murió hace tres meses como víctima accidental de un tiroteo en la ciudad de Medellín, Colombia.

La youtuber e influencer Luisa Fernanda W fue vista besando al cantante de música popular colombiana y norteña, Pipe Bueno, tal como relató el periodista colombiano Frank Solano para la cadena Caracol TV.

El acercamiento entre ambas celebridades se había procurado durante el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, en Colombia y también durante la entrega de los Billboard Music Awards 2019, realizado el pasado 1 de mayo en el MGM Grand Garden Arenas de Las Vegas, en Estados Unidos.

Aunque ninguno de los involucrados a confirmado si mantienen una relación sentimental, lo cierto es que la estrella de Instagram, Luisa Fernanda W realizó una serie de declaraciones para la revista chilena Vea, que muchos seguidores interpretaron como un posible anuncio de un amor a la vista.

"Soy una persona demasiado amorosa y no me cierro a la posibilidad de volver a amar. Si el día de mañana llega una persona, ¡perfecto! lo dejo en manos de Dios. Uno al mundo vino a amar, entonces por qué no hacerlo”, reveló la ex pareja de Legarda.

De igual forma, Luisa Fernanda W vaticinó que sería víctima de muchas críticas si decide reiniciar su vida, ya que muchos seguidores del fallecido regetonero Legarda consideran que ella debería guardar luto por mucho más tiempo.

“Tengo claro que cuando tenga un nuevo amor, me van a criticar. Lo que sí les puedo decir es algo que me enseñó ‘Lega’, y eso es que uno debe amar”, dijo.