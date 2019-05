Lucero lanza disco en portugués

La actriz y cantante mexicano Lucero dejó por un tiempo las baladas y rancheras para apostar por un disco grabado íntegramente en portugués al que ha bautizado con el nombre de 'Brasileira en vivo'.

“Siempre he amado la música brasileña, su comida, su cultura, y su gente, siempre he estado muy interesada en ello, y luego de hacer una telenovela allá surgió la idea de hacer este disco”, contó Lucero durante una rueda de prensa.

La ex esposa de Manuel Mijares, reveló que este DVD y CD, salieron luego de un show que tuvo en Brasil hace un año y medio, y que se siente orgullosa de haber hecho un crossover. “Creo que hacer un material como éste es algo histórico, porque no he sabido de muchos artistas mexicanos que hayan grabado un disco en portugués y que hayan tenido esa fortuna, lo presumo con mucho agradecimiento con el público de allá”, dijo Lucero.

Con 40 años de carrera artística, Lucero asegura que de momento se abocará a su carrera musical, antes que la actoral. “He tenido propuesta para regresar a la televisión, pero de momento toda mi energía está enfocada en mi música y en este nuevo disco en portugués”, explicó.