Eduardo Yáñez sorprende con revelación íntima de Angélica Rivera tras rumores de romance

Eduardo Yáñez y Angélica Rivera conquistaron a millones tras protagonizar la telenovela 'Destilando Amor', producción en la que hacían de pareja y, según los medios, el amor trascendió de la ficción a la vida real. Hoy el popular actor sorprendió a sus seguidores con una revelación íntima sobre la exprimera dama de México.

A raíz de los constantes rumores que los vinculan sentimentalmente, el actor Eduardo Yáñez decidió hacer una broma pesada sobre el presunto romance que ambos protagonizaron tras compartir roles en el 2007, donde la actriz fue reconocida a nivel mundial como 'La gaviota', personaje que se ganaba la vida como jornalera.

En una reciente entrevista para el programa Intrusos, Yáñez no dudó en mostrarse relajado y gracioso sobre la historia que los medios han tejido sobre él y Angélica Rivera. "A mí me da mucha risa porque ya nos casaron, ya iba yo a Miami a acostarme con ella y ella iba a mi departamento en Los Ángeles. Si realmente quieren hacer una investigación, ahí están los vuelos, yo no me he movido de México", explicó entre risas el galán de telenovelas, quien además dejó en claro que "La amistad entre ella y yo es irrompible".

Según el cotizado actor, él y 'La Gaviota' hacen bromas de las historias que los medios ventilan en sus portales. "(Le digo) ya somos matrimonio, ¿ya supiste que nos casamos? Sólo que a mí no me alcanza para los carros que tú quieres", comentó en referencia al pedido de Angélica a Enrique Peña Nieto, a quien le exige más de 30 autos y 12 años de vuelos privados para concretar su divorcio.

Tras ser vinculado sentimentalmente, Eduardo aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a los medios que continúan hablando de ambos. "Cuando se ponen a hablar de una manera tan ligera, estamos hablando de una señora que tiene una familia, es bien feo para sus hijas estar leyendo esas notas sobre su mamá o la mamá de ella sobre su hija. Esto repercute en otras personas que no tienen que sufrir esas cosas", sentenció.