Eva Ayllón fue una de las figuras que celebró junto a Susan Ochoa su triunfo en el Festival Internacional de Viña del Mar. La criolla, junto con Pelo D’Ambrosio y Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez compusieron el tema ‘Ya no más’, especialmente para que la cantante norteña participara en el festival chileno, del cual, para alegría de todos los peruanos, regresó ganadora no solo como mejor intérprete sino también con el galardón a mejor canción.

Pero pasada la fiebre de la celebración por los premios, Susan decidió volver a la competencia en realities, esta vez como parte de ‘El artista del año’ de Gisela Valcárcel, por lo que ha sido blanco de duras críticas.

Ante ello, Eva se muestra cauta en opinar. “No la he visto en el reality, pero no soy quién para decir si está bien o no su ingreso a ese programa, solo soy su amiga y le deseo que lo que haga, sea con el corazón”, refirió.

“Nosotras siempre conversamos, casi todos los días, yo le digo ‘mi chiquitita’... Hay cosas que hemos conversado muy internamente que no tengo por qué comentar. Prefiero no comentar, solo puedo decir que cada uno lleva su carrera como quiere. Le deseo mucha suerte”, dijo la cantante criolla que está en vísperas de lanzar su más reciente producción Un bolero, un vals volumen 2.

“El disco lo voy a presentar en el homenaje que realizaré a las madres el 10 y 11 de mayo en el auditorio del colegio Santa Úrsula. Tiene la misma temática del primero, es decir, un vals le responde al bolero. Además, he incluido temas que nunca antes había grabado como ‘Cada domingo a las 12’, que lo interpreto a mi estilo”, anotó.

Asimismo, contó que entre los temas seleccionados del disco de vals se encuentra su versión de ‘Recuérdame’, tema de la exitosa película animada Coco.

“Ese tema me tocó desde que vi la película. Me pareció lindo grabarlo y de alguna manera hacerlo como un homenaje a las almas de aquellas personas que ya no nos acompañan. Es hermoso tener una canción para no olvidar a nuestros muertos”.

Respecto a sus proyectos, comentó que alista un programa que saldrá por internet al estilo radial que presentará en los próximos meses. “Será un espacio en donde se informará al público sobre el origen del tema que seleccionemos. Antes de octubre puede estar listo”, anunció. ❖

