Gabriela Spanic asegura que remake de "La Usurpadora" no tendrá éxito

La actriz original de la telenovela "La Usurpadora", Gabriela Spanic, brindó explosiva declaraciones sobre la nueva versión protagonizada ahora por la cantante mexicana, Sandra Echeverría.

En una reciente conferencia de prensa, la exreina de belleza venezolana, Gabriela Spanic dudó de que esta nueva versión alcance el éxito que obtuvo la primera.

“Está mucho más difícil competir hoy en día para tener un rating de una magnitud como lo tuvo "La Usurpadora", [que] cerró con 50 puntos de rating. Entonces es un antes y un después. Dudo mucho que vayan a tener el éxito de La usurpadora por lo que acabo de decir, no por falta de carisma ni por falta de profesionalismo. No, no, no. Yo creo que el fondo de las cosas ha cambiado”, aseguró.

Asimismo, la Paola Bracho original resaltó los diferentes versiones que se intentaron hacer de la telenovela y terminaron en estrepitosos fracasos.

“Trataron de hacerla en Colombia y creo que no funcionó, entonces esta ya sería la segunda versión o la tercera, no me acuerdo", dijo la interprete de 45 años.

Sobre la actriz Sandra Echevarría, la madura interprete dijo desearle suerte.

"Yo a Sandra la quiero muchísimo, me parece una mujer, aparte de guapa, excelente actriz. De esos talentos jóvenes que están demostrando con talento sus acciones como mujer, como actriz, como persona. De verdad que le deseo muchísimo éxito y que Dios la bendiga en ese proyecto", expresó.

Finalmente y a modo de consejo, Gabriela Spanic se permitió enviarle un mensaje de apoyo a la novel Sandra Echevarría.

“Yo le deseo lo mejor a la actriz que va a hacer el papel (Echeverría), si me pregunta un consejo de esta su servidora, yo se lo doy, no tengo ningún problema, no soy envidiosa“.

La telenovela "La Usurpadora" del 2003, fue la primera producción en la que participó Gabriela Spanic en México. Ahí la actriz y modelo interpretó el doble papel que le daría fama internacional: Paulina Martínez y Paola Bracho.