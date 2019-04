El actor Idris Elba se casó con la modelo Sabrina Dhowre [FOTOS]

El actor ganador del Globo de Oro se casó el pasado viernes 26 de abril, con la modelo de 29 años, Sabrina Dhowre, en una ceremonia que duró tres días en el hotel Ksar Char Bagh en Marruecos.

La revista Vogue de Gran Bretaña publicó en su cuenta de Instagram, las primeras imágenes del actor Idris Elba con su esposa, quien fue Miss Vancouver en 2014 en su natal Canadá.

La estrella de la serie "Luther" lució un traje a medida del diseñador de moda británico de ascendencia ghanesa, Ozwald Boateng.

Por otro lado, la novia Sabrina Dhowre usó un vestido de la diseñadora estadounidense Vera Wang.

Idris Elba, considerado el hombre más sexy del mundo, según la revista "People", realizó su proposición de matrimonio durante una proyección de su película "Yardie" en el cine Rio Cinema, en Londres, Inglaterra.

Entre los invitados presentes estuvieron el famoso diseñador de zapatos Christian Louboutin y la presentadora de MTV, Maya Jama.

El actor de la nueva película de Suicide Squad, conoció a su esposa cuando en 2017 cuando rodaba la cinta dramática "The Mountain between us", junto a la actriz ganadora del premio Óscar, Kate Winslet.

Este no es el primer matrimonio para el actor de Thor: Ragnarok, anteriormente estuvo casado con la maquilladora de celebridades Hanne Kim Norgaard, de quien se separó en 2003.

Tres años después en 2006, Idris Elba contrajo matrimonio con la abogada de bienes raíces Sonya Nicole Hamlin, con quien duró casado solo 4 meses.

El actor británico es padre de dos niños Isan, de 17 años y Winston de 5 años, este último de una relación con su ex pareja Naiyana Garth, también maquilladora profesional.