Chile vs Venezuela EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por las Eliminatorias 2026?

Chile vs Venezuela se disputará a partir de las 7.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Chile vs Venezuela se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 19 de noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido, válido por la fecha 12 del proceso eliminatorio, se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora venezolana) y 9.00 p. m. (hora chilena). La transmisión estará a cargo de Chilevisión, ESPN, Disney Plus y Televen. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias.

La selección chilena viene de empatar 0-0 ante Perú en el Estadio Nacional. Este resultado lo mantiene en el sótano de la tabla y le urge una victoria para revivir en las Eliminatorias. Por su parte, Venezuela no ha logrado mantener la buena racha que mostró al inicio del torneo. Hoy en día están en zona de repechaje y también necesitan sumar para no salir de ese lugar.

Chile vs Venezuela: ficha del partido

Partido Chile vs Venezuela ¿Cuándo? Martes 19 de noviembre 2024 ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora venezolana) y 9.00 p. m. (hora chilena) ¿En qué canal? Chilevisión, ESPN, Disney Plus y Televen ¿Dónde? Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

¿A qué hora juegan Chile vs Venezuela?

En territorio peruano, el enfrentamiento entre Chile vs Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se disputará a partir de las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia:

México: 6.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Chile vs Venezuela?

La transmisión del Chile vs Venezuela por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de Chilevisión para territorio mapochino. En suelo llanero, el compromiso entre ambas selecciones irá por Televen.

¿Cómo ver Chile vs Venezuela online y gratis?

Si deseas ver Chile vs Venezuela ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

¿Dónde jugarán Chile vs Venezuela?

Chile vs Venezuela se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la ciudad de Santiago. Este recinto tiene capacidad para albergar a poco más de 48.000 espectadores.

Alineaciones de Chile vs Venezuela

Chile: Brayan Cortés, Fabián Hormázabal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Alexander Aravena, Diego Valdés y Eduardo Vargas.

Brayan Cortés, Fabián Hormázabal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Alexander Aravena, Diego Valdés y Eduardo Vargas. Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Yanguel Herrera, José Martínez, Eduard Bello, Jefferson Savarino; Yeferson Soteldo y Salomón Rondón.

Árbitros del Chile vs Venezuela

Árbitro: Facundo Raúl Tello Figueroa

Primer asistente: Cristian Navarro

Segundo asistente: Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Mauro Vigliano

Asistente VAR: Hernán Mastrángelo.

Chile vs Venezuela: historial reciente

Venezuela 3-0 Chile | 17 de octubre de 2023 | Eliminatorias

Chile 3-0 Venezuela | 15 de octubre de 2021 | Eliminatorias

Venezuela 2-1 Chile | 17 de noviembre de 2020 | Eliminatorias.

¿En qué posición de la tabla se encuentran Chile vs Venezuela?

Después de 11 jornadas, la selección chilena se encuentra en la última posición de la tabla de las Eliminatorias 2026 con solo 6 puntos. Por su parte, el equipo llanero ocupa el séptimo lugar con 12 puntos.