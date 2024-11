Venezuela vs Chile HOY por Venevisión EN VIVO ONLINE: ¿quién transmite el juego de la Vinotinto por Eliminatorias 2026?

La transmisión de Venevisión EN VIVO ONLINE televisará el juego de Venezuela vs Chile por TV y streaming. Foto: composición LR/La Vinotinto

La transmisión de Venevisión EN VIVO ONLINE televisará el juego de Venezuela vs Chile por TV y streaming. Foto: composición LR/La Vinotinto

Venevisión EN VIVO ONLINE transmite Venezuela vs Chile HOY por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, se librará una fiera batalla entre dos equipos que no quieren quedarse fuera del Mundial. Mientras que la Vinotinto urge de puntos para no salir de los puestos de clasificación, la Roja afrontará una de sus últimas chances de soñar con el repechaje. El primer tiempo comenzará a las 8.00 p. m. (horario venezolano) del martes 19 de noviembre.

A través de la señal de Venevisión EN VIVO ONLINE, mira cada detalle del juego de Venezuela vs Chile HOY por Eliminatorias.

¿A qué hora juega Venezuela vs Chile por Eliminatorias 2026?

Este martes 19 de noviembre, Venezuela vs Chile van a jugar a partir de los siguientes horarios de Latinoamérica y el resto del mundo:

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, USA (Miami, Nueva York): 7.00 p. m.

México (centro): 6.00 p. m.

Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 8.00 p. m.

USA (Los Ángeles, Las Vegas, Seattle: 4.00 p. m.

España (peninsular), Italia: 2.00 a. m. (20 de noviembre)

¿Quién transmite Venezuela vs Chile EN VIVO por Eliminatorias?

En Venezuela, Venevisión, ByM Sport y Simple TV van a transmitir el encuentro contra Chile.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO ONLINE?

Las plataformas de streaming de Venevisión Play y Simple Plus llevarán las imágenes del duelo por internet en Venezuela.

Link para ver Venevisión EN VIVO

Haz clic en el siguiente link para que puedas ver la señal de Venevisión desde la página web de Venevisión Play: https://www.venevisionplay.com/page/646792d82a19035a166745f6

¿Cómo va Venezuela en las Eliminatorias?

Previo al partido contra Chile, Venezuela marcha en la séptima posición de la tabla de las Eliminatorias. Luego de sumar dos triunfos, seis empates y tres derrotas, el combinado llanero acumula 12 puntos y una diferencia de gol de -2. Por el momento, los criollos se están ganando su derecho a disputar el repechaje mundialista.