Wanda Nara reta la censura de Instagram con foto desnuda junto a Icardi [VIDEO]

Wanda Nara lo volvió a hacer. La modelo argentina volvió a mostrarse desnuda junto a su pareja, Mauro Icardi. Los más de cinco millones de seguidores de la artista pudieron disfrutar de la polémica foto, la cual ya tiene más de 151 mil corazones.

La argentina acompañó la reveladora imagen con un emoji de un corazón negro. Los comentarios no se hicieron esperar: "Bellísima", "No puedo evitar ver a Mauro", "Hermosos", "No sé que es más lindo, Mauro o tú", "Qué hermosa pareja, me encantan mucho. Son un fuego, geniales. Me enamoran los dos. Los amo. Es un fotón", compartieron algunos usuarios en Instagram.

Wanda Nara ha compartido diversas fotos en los últimos días junto a Mauro Icardi. "Si estabas buscando un letrero, aquí está", reveló la argentina. "Quiero tu cabello, tu cuerpo, tu ropa, tu armario, tu auto, tu marido, quiero tu vida mujer", le manifestó una osada usuaria.

¿Se va Mauro Icardi del Inter de Milán?

Wanda Nara habló del momento por el que vive su esposo en el conjunto italiano: "Él continúa anotando goles. Él sigue adelante porque es el más fuerte de la familia. Mauro está más sereno ahora. Siempre ha tenido una buena relación con todos, volveremos a estar aquí en año que viene".

"No soy una bruja. Siempre hemos ayudado a la familia. Ivana vino a mi casa hace un par de meses y le abrimos las puertas a ella y a su novio, que también es futbolista. Ivana no es sincera. Mauro es un gran hombre, no solo ayuda a la familia, sino que también ayuda a personas que no conocemos. A ella le regaló un coche para ayudarla. Está hablando mal de su hermano, esto no tiene precio", refirió Wanda Nara sobre la hermana de Icardi.