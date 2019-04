Anuel AA menciona a Dios al ganar premio y usuarios lo tildan de "incoherente"

Anuel AA ganó en la categoría Mejor artista del año debut en los Latin Billboard 2019 y a manera de agradecimiento, el cantante de trap decidió hacer un post de Instagram donde mencionó a Dios por sus nuevos logros.

"El plan de Dios es perfecto, #Billboard #RealHastaLaMuerte", expresó el novio de Karol G en Instagram.

Ante esta publicación, los usuarios de la red social se pronunciaron en la sección comentarios para criticar a Anuel AA y lo calificaron de incoherente.

Según señalaron los cibernautas, el cantante de trap es un "doble cara" por mencionar a Dios, mientras que en sus publicaciones siempre hace referencia al diablo.

"¿Por qué dices el plan de Dios? No difamen su nombre. Fuera los illuminati", "Habla de Dios y pone un diablo. Eres un incoherente", "¿Cuál Dios? ¿Tú no eres un illuminati?", "Tú te crees Dios" y "De Dios no creo, esto viene del diablo y tú lo sabes", se pudo leer entre los comentarios.

Anuel AA en los Billboard 2019

Karol G y Anuel AA se sumaron a las celebraciones de los Latin Billboard 2019 con una presentación musical de su exitoso tema 'Secreto'.

La pareja de enamorados mostró una clara conexión durante su número musical, donde ambos protagonizaron una atrevida coreógrafía.

Bajo la señal de Telemundo, Karol G y Anuel AA inmortalizaron su amor con un apasionado beso y un baile donde unieron sus cuerpos ante un público extasiado.

La coreografía no fue lo único que llamó la atención, la cantante colombiana se robó todas las miradas al lucir un sexy body blanco que puso al descubierto sus medidas de infarto.