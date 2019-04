Victoria Ruffo responde a Alessandra Rosaldo por defender a Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez siempre serán relacionados de alguna u otra manera por el hijo en común que tienen José Eduardo Derbez. Además por la polémica que los persigue.

Hace unos días la esposa de Eugenio Derbez, la actriz mexicana Alessandra Rosaldo, salió en defensa de su pareja luego de la protagonista de la telenovela “La madrastra” insinuara que el actor es un mal padre y que tiene preferencia por los hermanos de José Eduardo Derbez.

Ante esta situación, Alessandra Rosaldo decidió no quedarse callada y aseguró que ella no ha visto nada de lo que se le acusa a su esposo."Te puedo garantizar que Eugenio apoya a sus cuatro hijos por igual", dijo la mexicana sobre el padre de su hija Aitana.

“¡Nombre!, es el hombre más espléndido que he conocido”, añadió la esposa de Eugenio Derbez sobre las declaraciones de Victoria Ruffo, quien ya está en Lima para ser parte de la obra "Las arpías".

En tanto, el actor que radica en Estados Unidos con su esposa Alessandra Rosaldo y tres de sus cuatro hijos (Aitana, Aislinn y Vadhir Derbez) dejó entrever que está harto de que Victoria Ruffo insinúe que él es un mal padre.

Al ser consultado sobre las declaraciones de la madre de su hijo mayor, Eugenio Derbez le recomendó que ya dé vuelta a la página, pues su relación terminó hace 27 años. "Ya que me supere, la verdad ya me río; tantos años... ya fue", expresó entre risas.

Victoria Ruffo no se quedó callada

Antes de llegar a Lima, la actriz peruana fue consultada sobre José Eduardo Derbez, quien habría sido intervenido por los efectivos policiales por supuestamente conducir en estado de ebriedad. Ruffo no pudo evitar su sorpresa porque supuestamente no sabía nada.

“No me lo dijo porque sabe que me pongo como su papá”, señaló la actriz y generó que los reporteros le recuerden que Eugenio Derbez la llamó “la fiera”. “Me vale gorro que me diga fiera o arpía porque además sí soy la fiera y arpía”, dijo.

Cuando le dijeron que Alessandra Rosaldo aseguró que su esposo no es ‘codo’ (tacaño) y que es el hombre más suelto, Victoria Ruffo expresó entre risas: “¡Ay, qué bonito! Me da mucho gusto que haya cambiado tanto en su vida”.