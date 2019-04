Marlene Favela revela que está embarazada a sus 41 años

La actriz Marlene Favela, recordada por su papel principal en la novela 'Gata Salvaje' en el 2002, reveló que se encuentra en la dulce espera, producto de su relación con el empresario australiano George Seely.

En una entrevista con la revista People en Español, la mexicana de 41 años contó que tiene tres meses de embarazo y confesó que la noticia la tomó por sorpresa, pues hace pocas semanas antes había decidido suspender los anticonceptivos para enfocarse en concebir.

"Ni siquiera lo tenía en mente”, aseguró Marlene por haber quedado embaraza tan rápido. “Es como un regalo de Dios. No lo esperaba, es más, no me la creía. Mi esposo es el más feliz del mundo”, agregó a la revista.

La intérprete también contó sobre los malestares que siente por el embarazo. "Ya empecé a tener un poquito de asco. Ya siento mi estómago como poquito abultado".

Además, aseguró que ya se considera madre por los cuidados que le viene dando a su bebé."Creo que estoy siendo muy aprehensiva en el embarazo porque quiero como darle lo mejor. Me siento mamá porque ya estoy como preocupada porque el bebé coma sano, frutas y verduras, nada crudo", dijo.

Asimismo, Favela se animó a compartir la noticia a través de su cuenta de Instagram. Los seguidores de la actriz no dudaron en felicitarla por esta nueva etapa de su vida.



Cabe mencionar que, hace poco, Marlene respondió a quienes la tildaron de 'sangrona'. Fiel a su estilo, la actriz uso la plataforma de Youtube para defenderse y dijo: " Cuando conozco a alguien soy un poco reservada. No son una persona tan extrovertida".