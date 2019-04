Lele Pons: Publican fotos del 'antes' de la influencer y fans la destruyen [VIDEO]

La famosa youtuber ha tenido un gran éxito en los últimos años. Tiene 34 millones de seguidores en Instagram y es una de las jóvenes más importantes de las redes sociales, sin embargo su tranquilidad se ha visto perturbada a raíz de la publicación de una periodista mexicana.

"El gran cambio de la influencia", señala Nelssie Carrillo en Instagram. La publicación ha desatado muchos comentarios negativos hacia la cantante venezolana: "Como me cae mal. Cero gracia", "Cuando tengas hijos van a salir como ella antes de las cirugías, "No hablemos de mujeres viables, si no pobres". "Qué fea era, todavía no se ve bonita, es fea y hay que dar gracias a Dios", "Es muy fea y cae mal".

Lele Pons en Instagram

La 'influencer' hace oídos sordos a lo que dicen sus críticos y se dedica a pasar sus días en Coachella. "Último día, ¿Quién fue el mejor en presentarse?", publicó la venezolana. Se nota que la ha pasado muy bien en el festival de música, pues ha subido muchos post sobre él en sus redes sociales.

Lele Pons en Coachella

La cantante aprovechó su presencia en el festival de música para exhibir sus atributos, por supuesto no pasó desapercibida. La estrella compartió varias fotos y vídeos donde se le ve en un increíble vestido dorado.

La estrella estuvo acompañada de su gran amiga Hannah Stocking, con quien suele subir graciosos vídeos a Youtube. además se encontró con la cantante española Rosalía, quien se ha convertido en una gran influencia en su vida.