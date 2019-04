BTS: ¿Con qué cantante estadounidense planea tener una colaboración?

La banda de Kpop BTS reveló en una entrevista que quiere grabar un tema con Billie Eilish, la ascendente estrella californiana de 17 años.

La famosa agrupación surcorena se presentó en Aplle Beats 1 Radio, donde los integrantes manifestaron sus deseos de una nueva colaboración con la joven cantante.

Al parecer, la banda admira a Billie Eilish, pues Jungkook aseguró que "todo el mundo debería escuchar" el debut de la norteamericana, When We Fall Asleep, Where Do We Go?, que acaba de lograr el número 1 en el Billboard 200 de Estados Unidos.

Hace pocos días, BTS lanzó su nuevo álbum Map of the Soul: Persona. El corte "Boy With Luv" junto a Halsey como protagonista ya cuenta con más de 30 millones de visitas en Youtube.

Pero los deseos de los surcoranos no se limitan solo en colaborar con Billie, pues los otros miembros del grupo Jimin y Suga comentaron que también quieren colaborar con Troye Sivan y Drake, respectivamente.

Cabe resaltar que el grupo está incluido entre las 100 personas más influyentes de 2019, de acuerdo con la información de la Revista Time, así como Taylor Swift, Dwayne Johnson y Yalitza Aparicio.

Por categorías, BTS figura entre los 17 artistas de 2019. Las otras cuatro categorías son: pioneros, líderes, titanes e iconos.

En la lista de 100 personas más influyentes para este año también figura el presidente surcoreano del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Lee Hoe-sung, recomendado por el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para la categoría de líderes por sus cualidades profesionales y personales.