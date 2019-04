Hijos de Michael Jackson demandan a protagonistas de Leaving Neverland

Paris y Prince y Blanket, los hijos de Michael Jackson, están investigando a Wade Robson y James Safechuck, las dos supuestas víctimas que acusan a su padre de haber abusado sexualmente de ellos en el documental Leaving Neverland de HBO.

Según informa Page Six, Prince (22), Paris (21) y Prince Michael Jackson II (conocido como Blanket de 17), preparan una demanda por fraude, angustia emocional, calumnias y tergiversación contra estos dos hombres. Los jóvenes también intentan averiguar si Robson y Safechuck recibieron alguna retribución económica por su participación en el documental, o en la cuenta de donaciones que Wade Robson abrió para la prevención del abuso infantil y que luego pasó a llamarse Fondo de la Familia Robson.

Page Six asegura que con estas investigaciones, los hijos de Michael Jackson no buscan dinero sino que Robson y Safechuk acepten la “responsabilidad” y se “disculpen”. “Los tres jóvenes dicen que lo único que quieren es preservar el legado musical de su padre, además sienten que el documental fue parcial y que los dos protagonistas han hecho numerosas afirmaciones que no son ciertas", afirma el medio.

De otro lado, los herederos de Michael Jackson creen que, según su propia investigación, el dinero recaudado por Robson y Safechuk, no ha ido a una organización benéfica ni a promover nada positivo. "Quieren respuestas formales sobre el tema de ‘la caridad del señor Robson y sus donaciones. Los Jackson usan sus plataformas para ayudar a otros y quieren respuestas", dijo un representante de los Jackson.