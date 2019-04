Kate Hudson sueña con tener 100 hijos

La actriz estadounidense Kate Hudson, que saltó a la fama en 2001 por la película 'Casi famosos' y por la cual obtuvo una nominación al Oscar, reveló que, si por ella fuera, tendría hasta 100 hijos.

La intérprete de 39 años ya tiene tres hijos, Ryder (15), Bingham (7) y Rani (seis meses), sin embargo, eso no es impedimento para fantasear con una numerosa familia.

"Tendría 100 hijos si de mí dependiera. Me encanta estar embarazada. Puede que mi último embarazo fuera brutal y muy complicado, casi no podía ni andar. Me ocurrió lo mismo cuando gestaba a Bing, porque tengo lo que se conoce como cadera de bailarina. Pero no me quejo, me encanta estar embarazada", reconoció la actriz para el programa 'The Rachel Ray Show'.

Hudson, quien actualmente mantiene una sólida relación con el músico Danny Fujikawa de 32 años, contó que disfruta cada momento que pasa con sus hijos.

"Mucha gente me pregunta si me gustaría parar el tiempo para que mis hijos no crezcan nunca. Y la verdad es que siempre les digo que no. Me lo estoy pasando fenomenal, todo es parte de un camino y de un proceso, y eso es lo más bonito de la vida. Estoy deseando poder irme de bares con Ryder. Puede sonar extraño, pero es que es un chico muy divertido", bromeó la artista.

Hace unos días, Hudson subió un vídeo a su cuenta oficial de Instagram en el que practica el ejercicio de ‘la serpiente’, uno de sus secretos para remodelar su cuerpo tras dar a luz a su tercer hijo.

Así recupera Kate Hudson su figura