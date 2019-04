Eva Ayllón alista programa musical por Internet y lanza nuevo disco

Eva Ayllón ya tiene listo su nuevo disco titulado "Un Bolero, Un Vals 2" , y se prepara para el lanzamiento de un programa de corte musical que se emitirá una vez por semana por Internet. La cantante tampoco descarta la idea de volver a la TV como jurado en un concurso de canto. “Si se trata de un ‘reality’, yo encantada de la vida. Yo estoy aquí, esperando que me llamen. De verdad, me fascina conocer nuevas voces y poder darles ánimo y aliento a los nuevos talentos. Hay voces maravillosas, para mí eso es muy reconfortante”, sostiene.

Respecto a su disco, el mismo que presentará este 10 y 11 de mayo, en el auditorio del Colegio Santa Úrsula, afirma: “Gracias a Dios ya tengo el CD en mis manos. Por su calidad, por el amor con el que lo hemos trabajado y por los temas que hemos escogido, tengo fe de que será un éxito. Mostrar este disco en vivo, de la mano de DEA Promotora, será mi homenaje a las madres peruanas en su día. Mi público va ser el adulto mayor, así que invito a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a la gente que ama a los mayores, a que los lleven a ver este espectáculo. Les prometo que ellos van a conocer cada tema desde la introducción”, dijo Eva Ayllón.

Al igual que la primera entrega realizada en el 2015, el concepto de esta producción discográfica es la de presentar conocidos valses y boleros cuyas letras se hablan entre sí. “Esa es la temática: el bolero dice su sentir y el vals le contesta, de allí el título”, refiere Eva Ayllón, confiada en que este disco repetirá la gran acogida de su predecesor. A su vez, anuncia que ya prepara en el repertorio de “Un Bolero, Un Vals 3”.

“No dejo de trabajar y lo hago con mucho cariño, con la esperanza de que salgan cosas bonitas y de que el público siga escuchando los temas que yo interpreto. Siempre me preocupo porque la gente que me sigue tenga algo nuevo entre sus manos de mi parte”, refiere Eva Ayllón.