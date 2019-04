Carmen Salinas saca a la luz reveladora foto de Verónica Castro junto a 'Chabelo'

La conductora Carmen Salinas sacó el baúl de los recuerdos para compartir una antigua fotografía de cuando Verónica Castro era edecán (acompañante) de Xavier López, mejor conocido como 'Chabelo', en un programa familiar.

La instantánea en blanco y negro, que fue tomada en 1969, se puede observar a una Verónica Castro muy joven.

Dicha fotografía corresponde al programa 'En familia con Chabelo', el espacio dominical de Xavier López en Televisa que se transmitió desde 1967 hasta finales del 2015. La madre del cantante Cristian Castro se convirtió en la primera edecán del programa

Cabe mencionar que López, quien actualmente tiene 84 años, recibió dos Récords Guiness, el primero por tener la mayor trayectoria como conductor de un programa infantil, 44 años; el segundo por cumplir el mayor tiempo representando a un personaje,'Chabelo', a quien encarnó 57 años.

El regreso de Verónica Castro

Como se sabe, Verónica Castro volvió a las pantallas, pero está vez bajo la plataforma de Netflix, con la serie 'La casa de las flores'. Después de una exitosa primera temporada, la actriz decidió dar un paso al costado.

Actualmente, es parte del jurado de 'Pequeños Gigantes', donde los niños muestran sus talentos artísticos.

En este nuevo proyecto, Castro está acompañada del cantante español Miguel Bosé, el personaje mexicano 'Albertano Santacruz' y Karol Sevilla, conocida por haber protagonizado la serie 'Soy Luna' de Disney Channel.

Sin embargo, en una de las ediciones del reality, la intérprete manifestó sus deseos de dejar el programa, pues le cuesta rechazar a jóvenes talentos.

"A mí me pasó tantas veces, me decían 'no sirves'; hubo un maestro que hasta me corrió de la escuela y me dijo que no servía para nada, se siente horrible", dijo Castro, conmovida al saber lo que sentirán los niños cada vez que los jueces decidan eliminarlos de la competencia de talentos.

Develación de placa por los 40 años de 'En Familia con Chabelo'