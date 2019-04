Belinda se quebró tras escuchar triste historia de concursante de 'La Voz México'

La cantante Belinda se conmovió en 'La Voz México' luego de escuchar a uno de los participantes. La artista no pudo evitar derramar lágrimas frente a todos en el set del programa.

Steven Sibaja, originario de Costa Rica, de 30 años, interpretó el tema 'Me Muero' de Carlos Rivera y al finalizar su presentación terminó con lágrimas en los ojos. Tras oír la audición, Belinda, Yahir, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera, los coachs del programa, voltearon sus sillas con la intención de que el joven ingrese a su equipo.

En ese preciso momento, la mexicana corrió directamente al escenario y abrazó fuertemente al concursante ante la sorpresa de sus compañeros. La cantante decidió expresarse para contar qué fue lo que la motivó a tener tan inesperada reacción. "Steven, cuando estabas cantando a mi me dieron ganas de llorar porque sentí algo, una tristeza, no sé qué es. Es la primera vez que te veo no te conozco, no sé cuál sea tu historia pero siento que tienes una gran tristeza", señaló.

Al escuchar las palabras de Belinda, Steven Sibaja, confirmó que se encontraba profundamente triste. Según contó, él viajó a México sin el apoyo de su familia para convertirse en cantante. "Hoy empieza lo que durante tantos años le pedí a Dios, que me diera la oportunidad de hacer esto", manifestó. "Esa tristeza que dices es cierta. Yo vengo solo porque mi familia piensa que la música es una pérdida de tiempo. En mi país soy ingeniero", añadió.

Belinda no dudó en dedicarle un mensaje de aliento a Steven Sibaja para que no se rinda y continúe luchando por sus sueños. "Yo quiero decirle a tus papás que están muy equivocados. La música cambia vidas, es una profesión que se respeta al igual que todas las profesiones. Ellos tienen que apoyarte. Lo más importante es lo que desee tu corazón y que no tienes que dejar tus sueños por nada ni nadie. Tienes que luchar por tus sueños y ser feliz", expresó la artista mexicana.

Finalmente, Steven aceptó formar parte del equipo de Belinda en 'La Voz México' y la cantante se mostró muy contenta por la decisión del joven.

Belinda se conmueve con historia de concursante de 'La Voz México'