Nidia Bermejo: “Con Felicitas encontré mi identidad”

A fines del 2014, Nidia Bermejo asumió el que tal vez sea hasta hoy su protagónico más importante en el teatro: La cautiva. Escrita por Luis Alberto León y dirigida por Chela de Ferrari, la obra relata los duros momentos en la época del terrorismo, donde se muestran los abusos tanto de los grupos senderistas como los de los militares.

El tema no escapó a la polémica y a inicios del 2015 la puesta fue investigada por la Dircote y la Procuraduría Antiterrorismo del Ministerio de Interior por supuesta apología al terrorismo. Finalmente, la protesta del público, artistas y periodistas y del mismo Ministerio de Cultura derivó en que dicha investigación no prospere.

Hoy, la actriz toma dicho episodio como una anécdota y anuncia la nueva gira, ahora nacional, con esta obra y el mismo elenco. “La verdad, todo (la polémica) terminó siendo una anécdota, que también favoreció porque la gente le tomó atención al tema. El público captó el mensaje, todos somos producto de lo que pasó. Creo que debemos crear conciencia siempre y dar gracias al teatro y a La cautiva, que tiene personajes con identidad. Allí se reflejó lo que vivimos y logró que nos sacudiéramos”, dijo Bermejo, quien estuvo con esta historia en Alemania, México, Argentina y Chile.

“Ahora la queremos llevar a Trujillo, Cusco y ojalá a Ayacucho... Y hago hincapié en que ojalá, pero no se trata de alguna censura, sino que es muy costoso, desde alquilar un teatro, luces, toda la logística es muy cara. Todos tenemos la disposición. La obra sigue vigente, claro que sí”, asevera.

Y mientras espera la reposición, ella ya disfruta a ‘Felicitas’, su personaje en ‘De vuelta al barrio’, con el que se ha convertido en la engreída de chicos y grandes. Ella, una empleada del hogar que irradia inocencia y ternura, pero que no se deja ‘pisar el poncho’. “Van a aparecer cosas muy bonitas. Ella tiene una historia inconclusa, así que en esta temporada habrá muchas sorpresas”, relata la actriz, quien precisamente por esta incursión en ‘De vuelta al barrio’ ha tenido que alejarse del cine (lo más reciente fue La hora final) y las tablas.

“Felicitas es inocente y amorosa, pero también picara e inteligente. La señora Amanda (Teddy Guzmán) cree que manda sobre ella, pero es al revés”.

Para la actriz, el personaje tiene mucho de su sangre, de sus raíces. “Mis padres llegaron de Puno y de jóvenes trabajaron en casa de familia y escucho sus relatos y digo ‘Uy, encontré mi identidad en la serie’. Yo soy hija de todas esas personas migrantes andinas. Me gusta saber que puedo encontrar algo más interesante dentro de algo que puede parecer muy comercial. Felicitas es capaz de sobrevivir a las adversidades, está en esa posición, es su realidad. Pero también le saca provecho y no se deja bajonear. Trata de superarse, mirar hacia adelante y le saca la vuelta a las cosas, eso la hace una persona muy capaz e inteligente para sobrevivir en un territorio que no es el suyo”.