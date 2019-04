Patricia del Río toma radical decisión tras críticas por caso Josefina Townsend

Tras guardar silencio por la salida de Josefina Townsend de RPP, la periodista peruana Patricia del Río Labarthe sorprendió a sus amigos de Facebook al hablar de su excompañera, luego de que ella y Fernando Carvallo fueran duramente cuestionados en las redes sociales.

Patricia del Río resaltó la profesionalidad de Josefina Townsend, pero aseguró que fue complicado compartir micro y pantalla con la periodista que la semana pasada renunció a RPP por no estar de acuerdo con los cambios.

Del Río indicó que no estaba en contra de la “acuciosidad” o “las preguntas incisivas” de Josefina. “El problema eran las formas que no se ajustaban a la dinámica de un panel. La verdad, esto no lo voy a edulcorar, me fue difícil y estresante trabajar con ella”, dijo.

La figura de mencionada radio local reveló que debido al mal clima laboral, ella pidió salir del programa por un tema de “agotamiento”. “En lugar de pedir la cabeza de nadie, cosa que nunca haría, solicité a RPP dejar ‘Ampliación’ y que ella tomara la posta”, aseguró.

Patricia acotó que el mencionado medio local no aceptó su pedido “porque soy pieza importante en la empresa y porque ADN es su programa más emblemático”.

Patricio del Río dio a conocer que debido a la salida de Josefina Townsend de RPP, ella está “siendo víctima de acoso y difamación por simplemente haber intentado trabajar con un poco de paz y decencia”. Tras agradecer la atención de sus seguidores, la periodista reveló que desaparecerá un buen tiempo de Facebook “porque esto ha sido demasiado fuerte”.

Además de desactivar su fanpage, la compañera de Fernando Carvallo también decidió desaparecer de Twitter. Sin embargo su nombre sigue apareciendo en varios tuits.

Josefina Townsend y su polémica con RPP

La semana pasada la periodista Josefina Townsend fue separada del programa radial ‘Ampliación de Noticias’ en Radio Programas del Perú (RPP) sin recibir una razón justificada, por lo que ella decidió renunciar al medio de comunicación.

La abrupta salida de Josefina Townsend del programa radial se debería a presiones de figuras fujimoristas, que en todo momento se habrían sentido incómodos con sus preguntas, según informó el semanario Hildebrandt en sus trece.

Descargo de Patricia del Río en Facebook