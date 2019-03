Meghan Markle víctima de despiadado apodo en el Palacio de Buckingham [VIDEO]

Meghan Markle se ha convertido en la integrante de la familia real más controversial de los últimos años, ya que desde su ingreso al Palacio de Buckingham ha sido blanco de una serie de rumores y los medios están al pendiente de todos sus pasos. Sin embargo, recientemente nueva información sobre la duquesa de Sussex se filtró en los medios, revelando el rechazo que sufre por parte del personal.

La llegada de Meghan a la familia real estuvo plagada de controversia, ya que su medio hermano declaró que "sería un peligro" para ellos y su padre estuvo en contra de su matrimonio. Pero, pese a todo lo sucedido el matrimonio se concretó y nuevos rumores comenzaron a surgir.

Según indican los medios extranjeros, el personal del palacio no tolera a la esposa del príncipe Harry, incluso habrían usado un sobrenombre 'Me-Gain' que al español se traduce en 'Yo gano'. El nuevo apodo de la duquesa de Sussex deja entre ver el mal carácter y exigencia que muestra en Buckingham.

Según David Jenkins, gente cercana al palacio reconoció que la futura mamá real es muy "problemática", por ello el personal que la atiende no dura mucho tiempo al no tolerar sus cambios de humor constantes y malos tratos.

Pese a que hasta el momento no exista un vídeo que compruebe el mal carácter de la duquesa, los medios informan que su personal la estaría abandonando. Melissa Touabti solo toleró 6 meses al lado de la exactriz, por ello presentó su renuncia sin aviso previo el diciembre pasado.

Problemas con Camila Parker

Los roces de la actriz de 'Suits' con el personal del palacio o Kate Middleton no serían nada comparados con sus recientes problemas con Camila Parker, quien es actualmente considerada como su nueva y poderosa enemiga ya que es esposa del príncipe Carlos, papá de William.

"El drama con Meghan y Kate no es nada comparado con lo que está pasando con Camilla Parker Bowles", indicó una fuente para RadarOnline. "Camilla realmente no habla con Meghan. No es amigable con ella", sostuvo el misterioso personaje sobre los problemas que enfrenta la duquesa de Sussex.