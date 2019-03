María Pía Copello y Magaly se lanzan fuertes ataques en 'duelo de rap' [VIDEO]

María Pía Copello sorprendió a todos los televidentes del programa de 'Magaly TV, la firme' al ser la invitada sorpresa junto a su hermana. La exconductora de 'Esto es Guerra' es una de las mejores amigas de la periodista; sin embargo, durante la última edición del programa, ambas dejaron atrás el cariño que se tienen con la intención de enfrentarse en un incómodo duelo de rap.

Magaly Medina compartió en la cocina con Anna Carina Copello y María Pía Copello para conocer un poco más de las hermanas, quienes se encuentran en la promoción del nuevo tema de la intérprete, además decidieron dedicarse algunas frases curiosas en plena trasmisión.

"Que bien te veo amiga mía, ya no se te nota tan tía. Te digo una cosa y no es con maldad, así se te veía en la Purita Verdad", fue el primer rap de María Pía Copello, quien le recordó a Magaly Medina su paso por Latina. Como era de esperarse, la respuesta no tardó y la pelirroja respondió con fuerza.

"Que bien que renunciaste querida, se te veía recontra aburrida. Es idea mía o lo hace mejor Gian Piero Díaz", dijo Magaly como respuesta, dejando sorprendida a la ex animadora infantil, quien incluso se atrevió decir que era una "mantenida" por el notario.

Por su parte, la pelirroja no se midió y habló sobre el futuro televisivo de María Pía, indicando que habrían canales que la quieren en un programa al mediodía, como es el caso de Latina, el cual no deja de llamarla.

Como se recuerda, actualmente María Pía Copello está alejada de la conducción, con la intención de dedicarle más tiempo a sus hijos, ya que según la figura de Instagram el ambiente televisivo consume mucho su tiempo.