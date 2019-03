Magaly Medina compara a Sheyla Rojas y Doménica Delgado tras ampay con Pedro Moral

Sheyla Rojas continúa en el ojo de la tormenta a raíz del fin de su relación con Pedro Moral, pese a que ambos estaban comprometidos a punto de contraer matrimonio. Sin embargo, a los pocos días, un revelador ampay confirmó que el empresario mantendría una relación con la modelo Doménica Delgado, generando todo tipo de comentarios.

Ante lo sucedido, la conductora Magaly Medina volvió a arremeter en contra de la pareja con una "odiosa comparación" en televisión nacional, donde Sheyla Rojas y Doménica Delgado fueron comparadas en vivo por la pelirroja, resaltando las características físicas y actividades a las que ambas se dedican, con la intención de determinar cuál de las dos es mejor.

Como era de esperarse, la pelirroja no dudó en burlarse de ambas modelos, en especial sobre Doménica, dejando en claro que "es la segundona", incluso la comparó con una "actriz 'extra'", ya que según la periodista, la joven no figuraría en nada.

"En nivel intelectual ¿Cómo comparamos?, la vemos a Sheyla entrevistando a Juan Diego Flores, y la vemos a Doménica abrazando a Mario Hart", dijo entre risas Magaly Medina, quien puso en tela de juicio sus pensamientos, dejando en claro que la expareja de Antonio Pavón muestra mejores atributos, incluso con respecto a la figura, ya que tildó de "cuadrada" a la joven exchica reality.

"Esta chica es ociosa para todo. No trabaja, no estudia, no hace ejercicio, que bárbaro, que tal vida, es una vaga", sentenció Magaly Medina sobre Doménica Delgado. Con respecto a la trayectoria de ambas, la periodista resaltó que Sheyla triunfa en este ámbito, ya que es conductora, chica reality y empresaria.

Como se recuerda, actualmente la conductora Sheyla Rojas está soltera y dejó en claro que el fin de su compromiso con Pedro Moral fue la mejor decisión que pudo tomar.

Controversial ampay de Pedro Moral