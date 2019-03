“Mi esposo no envidia a Forsyth”

Sofía Franco respondió a las críticas que viene recibiendo su esposo Álvaro Paz de la Barra, actual alcalde del distrito de La Molina, quien, desde su lugar como burgomaestre, criticó la gestión que viene realizando su símil George Forsyth.

“¿Qué lo han tildado de alcalde envidioso? Me parece muy ligero decir eso. Es mezquino repetir algo sin indagar primero. Álvaro no envidia la popularidad de George ni nada. Creo que se malinterpretaron sus declaraciones. Su preocupación va por la inseguridad que se vive en el país. Surco está en emergencia, entonces no podemos pretender que la policía se centre en un solo distrito, Gamarra no es Lima. Se necesita que se cuide toda la ciudad”, señaló Sofía.

“En los próximos días habrá una reunión para ver sus logros en los primeros cien días y estoy segura que su trabajo hablará por sí solo”, dijo la exconductora de televisión.

Sofía, además, se solidarizó con Vanessa Terkes por las amenazas que viene recibiendo. “Es terrible, me solidarizo con ella, sé que ha viajado a México a ponerse a buen recaudo, le deseo lo mejor. Ya regresará para seguir trabajando al igual que yo, que apoyo en la parte social del municipio. Hay muchas esposas de alcaldes que trabajan de manera silenciosa porque no tienen cámaras. Esperemos que también se pueda difundir su labor”, anotó.

La exconductora, quien se mantiene al tanto de lo sucedido en nuestra farándula, se pronunció sobre la reacción de Silvia Cornejo al enfrentar a la mujer que encontró en un restaurante con su pareja. “Parece que ya está tranquila, que pasó la página y lo que cualquiera le aconsejaría es que trate de mantener la calma, que no pierda los papeles en una situación como esa que nadie la desea”, dijo.

Sofía prefirió no recordar el roce que tuvo con Silvia. “Hubo una falta de respeto en su momento, pero pasó hace tiempo, yo no soy rencorosa. ¿Si iría a su programa? ¿Tiene? No tendría ningún problema en juntarme con ella en TV”, finalizó. ❖

