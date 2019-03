Erika Villalobos hace impactantes revelaciones sobre su matrimonio con Aldo Miyashiro

Erika Villalobos y Aldo Miyashiro son una de las parejas más consolidadas de la televisión, se casaron por religioso en el año 2005 en la iglesia Sagrado Salvador de Pachacamac y fue presidida por el sacerdote Gastón Garateca, mientras que el testigo fue el director Jorge Carmona. Y pese a que en el 2010 tuvieron un quiebre en su romance, el año siguiente volvieron a unir sus vidas junto a sus dos hijos.

Y tal parece que reconciliación ha podido demostrar que el amor val más que cualquier adversidad. Así lo demuestra en el reciente mensaje que compartió la actriz de la telenovela 'Mi esperanza' en su cuenta oficial de Instagram, donde explica todo lo que ha pasado con el conductor de 'La Banda del Chino' a celebrar 14 años como esposo.

"¡Feliz 14 años de alegría y comprensión!", fueron mis palabras de esta mañana. Acto seguido risas de parte de los dos. Y es que nuestra vida siempre fue muy dura. La escalera que teníamos era muy empinada y cada escalón dolía. Nuestras variables muy difíciles de combinar", escribió Erika Villalobos en los dos primeros párrafos.

Luego la actriz expresa la admiración que tiene por el actor y esposo Aldo Miyashiro por el esfuerzo que ha demostrado para mantener unida a la familia que han formado juntos y le agradeció por las emotivas palabras que le dedica en todo momento, incluso mucho más cuando ella no se siente bien.

"Gracias por tu desprendimiento, por tus pocas pero precisas palabras que -sabes- son las únicas que pueden hacerme sentir mejor en mis momentos de oscuridad. Pocas palabras pero grandes actos que son como una flecha llegando a su target", señaló la actriz de cine.

"Gracias por tratar de ser cada día mejor. No seremos la pareja ejemplar pero somos invencibles (como Los increíbles pero nosotros somos los Invencibles -tengo pruebas). no sabemos lo que nos depara el futuro pero sea lo que sea no podremos decir que no nos sacamos el ancho por nuestra familia. ¡Feliz 14 años de esfuerzo y de aventura", finalizó.

Erika Villalobos habla de su matrimonio con Aldo Miyashiro

Aldo Miyashiro y Erika Villalobos