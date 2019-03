Beto Ortiz reveló la pregunta 21 que Diego Chávarri se negó a responder [VIDEO]

Luego que Diego Chávarri se negó a responder la pregunta número 21 en la reciente edición de 'El Valor de la Verdad', el periodista Beto Ortiz se comunicó con 'Mujeres al Mando' y dio detalles de lo que no quiso responder el exintegrante de 'Esto es Guerra'.

Según reveló Beto Ortiz, la pregunta 21 involucra a Melissa Klug y Jefferson Farfán, pero Diego Chávarri le habría mentido al polígrafo.

"La pregunta es la siguiente: ¿Te mantenía Melissa Klug con el dinero que le daba Jefferson Farfán?", señaló Beto Ortiz para las cámaras de 'Mujeres al Mando'.

"Él respondió que no, pero el polígrafo arrojó que era falso. Probablemente cuando uno vive en una casa y consume el internet y los servicios higiénicos, uno no puede saber a ciencia cierta. Es un poco ridículo ponerse a pensar quién pagó cada cosa", agregó el periodista de Latina.

Ante esta revelación, la producción de 'Mujeres al Mando' se comunicó vía telefónica con el propio Diego Chávarri para que brinde su descargo y el deportista se defendió.

"Para empezar Melissa Klug nunca me ha mantenido con su plata, ni la de su ex", sentenció Diego Chávarri.

"Ella no me mantenía. Hay varias formas de interpretar esa pregunta, para mí alguien que te mantenga es quien te de dinero para tus gastos personales, ella no me daba para el desayuno o para comprarme ropa. Yo nunca lo he necesitado porque he trabajado desde los 17 años y cuando estuve con Melissa (Klug) yo estuve trabajando en la televisión", explicó el deportista.

La pregunta 21 que Diego Chávarri no quiso responder en 'El Valor de la Verdad'

Mira la participación completa de Diego Chávarri en 'El valor de la verdad'