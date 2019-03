Dulce María revela quien es el ex RBD que no está invitado a su boda [VIDEO]

La actriz y cantante, Dulce María, ya está alistando todos los detalles para contraer matrimonio con el escritor mexicano Paco Alvarez. Después de largos meses de relación, la pareja se animó a dar el primer paso al igual que muchos de sus compañeros, los ex integrantes de la recordada banda 'RBD'. Anahí y Poncho son uno de los miembros que ya han contraído matrimonio con sus respectivas parejas y hasta tienen ya un bebé.

Se sabe que la recordada 'Roberta' ya ha hecho la lista de invitados para su matrimonio, entre los que se encuentran algunos integrantes de RBD. Decimos algunos porque hay un integrante que no recibirá el parte en los próximos días para asistir al matrimonio entre Dulce María y Paco Álvarez.

El portal 'Quién' conversó hace unos días atrás con la intérprete de ... sobre sus ex compañeros de RBD y la probabilidad de todos sean invitados a la boda. Dulce María respondió de esta manera: "Ahí hay un ex novio y bueno mis ex novios no, me refiero a que ningún ex novio y ahí hay ex novio entonces probablemente", señaló la cantante mexicana.

Recordando el historial amoroso de Dulce María, todo apuntaría a que la persona que no estaría invitada al matrimonio sería Alfonso Herrera 'Poncho' pues él fue su pareja por un largo tiempo desde que Dulce inició en las telenovelas de Televisa como 'Clase 406' y 'Rebelde'.

En la entrevista con el portal, la popular 'Roberta' señaló también que así como 'Poncho' no la invitó a su matrimonio, ella tampoco lo hará para esta significativa unión: "Pues tampoco él me invitó a su boda, entonces yo tampoco", señaló.Pese a lo que muchos podrían especular, Dulce María reveló que no tiene un problema con Poncho Herrera, si no que esta decisión va más por un tema de respeto hacia su pareja y hacia los asistentes al matrimonio: " Por respeto a todo, a su familia y a mí, ningún ex novio y ex novia estarán presentes", señaló.

Tomando en cuenta las declaraciones de la ex integrante de RBD, se podría asumir que todos los demás integrantes como Anahi, Maite, Christopher y Christian estarán invitados a la importante unión religiosa entre Dulce María y Paco Álvarez. Fanáticos esperan que este encuentro sirva para conversar y retomar proyectos juntos que se quedaron en la espera después de que decidieron separarse.