¿Quién fue Luke Perry y de qué murió?: Biografía, perfil y trayectoria

Luke Perry, actor estadounidense conocido por su papel en 'Beverly Hills, 90210', falleció este lunes 4 de marzo luego sufrir un derrame cerebral el pasado 28 de febrero.

Luego de la noticia que ha conmocionado a miles de fanáticos en el mundo; ahora, cientos de usuarios se preguntan quién fue el actor de 52 años que murió este inicio de semana.

¿Quién fue Luke Perry y de qué murió?

La última fecha de febrero, el actor de 52 años de edad fue trasladado de urgencia desde su casa en Los Ángeles hasta un nosocomio cercano, donde estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos tras un derrame cerebral que culminó con su vida.

Luke Perry

Fue un actor estadounidense, recordado por su trabajo como Dylan McKay en la serie Beverly Hills, 90210.

Luke Perry nació en Mansfield, Ohio​ y creció en Fredericktown. Allí, él fue la 'mascota', Freddy en Fredericktown High School. Su madre, Ann Bennett, fue una ama de casa, y su padre, Coy Luther Perry, Jr., fue un labrador del acero.​ Al fallecido actor (52) le gustaba ir a su hogar cada año para el Fredericktown Tomato Show,​ una feria tradicional que se desarrollaba en las calles.

Perry se trasladó a Los Angeles después de terminar la secundaria para perseguir su carrera de actuación, debido a que no tuvo ninguna oportunidad de encontrarlo en Ohio. Él trabajo en una pavimentadora y ha vivido en varias ciudades, incluyendo Huntington Beach, Long Beach, Downey, y Paramount.

Trayectoria de Luke Perry

Actor de la fila original de actores de Beverly Hills, 90210, Luke Perry era uno de los actores que más reconocimientos obtuvo por su éxito en la serie. Además de las participaciones en filmes como The Enemy y Dirt, Luke lanzó su propia serie dramática 'Jeremiah'. En la producción, Perry es Jeremiah, que vive un futuro post-apocalíptico donde un virus mortal invadió la población del mundo dejando unos cuantos sobrevivientes, entre los que apenas algunos logran llegar a ser púberes.

A lo largo de su carrera, estuvo en producciones pequeñas e independientes, llegando muchas veces a co-producir series y telefilmes. Entre sus trabajos de más acogida, está la cinta independiente 'The Florentine', al lado de estrellas como Hal Holbrook, Jim Belushi, Michael Madsen y Mary Stuart Masterson. En el cine, sus participaciones más destacadas fueron en 'El quinto elemento', 'Riot', 'Normal Life', 'American Strays', además del largometraje de 'Buffy, the Vampire Slayer'.

Otra faceta reconocida de Luke Perry era su talento como intérprete de voz, ya que garantizó importantes trabajos como en las series animadas Mortal Kombat, Hulk, Padre de Familia, Johnny Bravo y Los Simpson.

El primer trabajo de Luke Perry como actor profesional fue en el cortometraje 'Twisted Sister: Come Out and Play', lanzado como un ídolo de rock, Alice Cooper. Él también participó en las series 'Spin City', 'Saturday Night Live', 'Will & Grace', 'Night Visions' y 'Windfall'.

En 'Los Simpson' realizó un cameo en el capítulo Krusty Gets Kancelled interpretándose a sí mismo como el medio hermano de Krusty, el payaso. En 'Padre de Familia' hizo otro en el capítulo Historia de Primera Plana, en el que Peter escribía un falso artículo que afirmaba que Perry era gay.

Participó en la serie televisiva 'Criminal Minds' interpretando al jefe de una secta. Luke Perry aparece por única vez en un episodio de Johnny Bravo titulado 'La Guía de Amor de Luke Perry', en el que accede a ayudar a Johnny con las féminas, luego de que Johnny lo confunde con Fidel Castro.

Su participación en 'Beverly Hills 90210'

De 'bad boy' (chico malo) a padre sobreprotector: Luke Perry inició su carrera como un rompecorazones en “Beverly Hills, 90210”, y en años recientes fue conocido por su papel en la serie “Riverdale”. Perry murió este 4 de marzo a los 52 años. Tras la noticia, miles de fanáticos lloran su partida y han viralizado sus instantáneas en diversas redes sociales.