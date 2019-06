Junior Silva fue sorprendido por Carla Tello con tierno saludo por su cumpleaños [VIDEO]

¡Gritan su amor a los cuatro vientos! El pasado 14 de febrero una publicación de Junior Silva en su cuenta oficial de Instagram encendió las alertas. El popular 'pollo gordo' hizo pública su relación con la periodista Carla Tello.

Desde ese momento, ninguno de los dos se ha escondido, inclusive han vuelto a usar sus redes sociales para compartir con sus seguidores fotos o videos de ambos. Sin embargo, la gran sorpresa se la llevó el también conductor de radio el último jueves, exactamente un día antes de su cumpleaños.

Durante su programa, Junior es avisado por su productor que tiene una llamada, él se sorprende, pero la acepta y se muestra sorprendido cuando la persona que se encontraba en la línea le dice que se llama Carla. El exactor de 'Al fondo hay sitio' a manera de pregunta le dice "¿Tello?" y ella solo atinó a reirse.

"Voy a decir lo que todo el mundo dice, he llamado 356 veces para poder hablar contigo y también quiero decirte que guapo eres. [...] Feliz cumpleaños en verdad, yo sé que todavía falta, sabe que eres lo máximo, me encanta. Haberte conocido ha sido increíble y sé que la vamos a pasar súper bien y ya sabes que soy un poco corta de palabras en llamadas", señaló Carla Tello.

El conductor no dudó en mostrarse emocionado y también le dedicó unas palabras a la periodista: "Gracias por la sorpresa, gracias por ser como eres, yo no me voy a cansar de agradecerte. [...] Gracias preciosa".

Junior Silva y Carla Tello se conocieron durante una entrevista en Canal N.

Esta fue la sorpresa de Carla Tello a Junior Silva