Magaly Medina presentó en su programa unas imágenes del novio de Melissa Loza detenido por la Policía de la DIRANDRO tras comercializar con drogas y extorsionar. Ante esto, la mamá de la exintegrante de ‘Esto es guerra’ se sentó en “Magaly TV, la firme” e hizo detonantes revelaciones sobre Juan Diego Álvarez y Melissa Loza.

María Guadalupe Vigil aseguró que el joven de 33 años trafica con droga e involucró a su hija en este mal vicio. De un momento a otro, Magaly Medina fue avisada por la producción de su programa que Roberto Martínez estaba al teléfono para hacer su descargo. El exfutbolista se mostró furioso con la mamá de Melissa Loza por sentarse en el programa y hacer llorar a su nieta Flavia, quien estuvo al pendiente del programa, con sus declaraciones.

“Mira en verdad no quiero opinar sobre la pareja de Melissa y nada por estilo. Entiendo tu trabajo y lo respeto. Sé las reglas del juego. No te voy a criticar sobre eso (Magaly). Entiendo perfectamente. Tengo a Flavia en el teléfono, privada en llanto viendo a su abuela, sea verdad o mentira. Sé lo que sea, hablando porquería y media”, inició la conversación molesto por la situación.

“Tengo a su nieta privada en llanto. No solamente por todo lo que está pasando, sino porque está sentada ahí (su abuela). Me da vergüenza mirarte (María Guadalupe). Ella ha vivido de Melissa durante mucho tiempo, años de años... ¿Su madre puede salir hablar que a su hija (Melissa) le dieron droga?, ¿que el tipo (Juan Diego) tenía una relación homosexual?, ¿teniendo una nieta puede decir eso?”, señaló ofuscado Roberto Martínez.

Magaly Medina recalcó las palabras de la señora e indicó que la exintegrante de ‘Esto es guerra’ está retenida por su pareja. “¡No la tiene secuestrada! Por el amor de Dios. Yo voy a verla (a Melissa). Salgo con Flavia siempre ¿En qué momento la tiene secuestrada? Me da verguenza verla sentada a la señora hablando de su hija (Melissa Loza). Estoy siendo lo más respetuoso”, comentó enojado ante la sorpresa de María Guadalupe Vigil, quien se quedó admirada con las palabras de Roberto Martínez.

Roberto Martínez aseguró que la mamá de Melissa Loza se sentó en “Magaly TV, la firme” por otras razones, pero no las reveló. “No está sentada para arreglar el problema de Melissa, sino por otra cosa”, comentó furioso.

Finalmente María Guadalupe Vigil le hizo una advertencia al exfutbolista. “Roberto que no se limpie las manos… Se portó mal con Melissa”, manifestó. “A Roberto no tengo nada que decirle. Que no hable cosas que no son. Le agradezco que sea un buen padre con mi nieta. Yo estoy aquí por mí hija”, puntualizó al terminar la entrevista.

