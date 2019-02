Magaly Medina anunciaba minutos antes de las nueve de la noche que tendría una primicia en el programa “Magaly TV, la firme”, considerada como “una bomba”. La periodista habló de la pareja de Melissa Loza, quien fue detenido por Policía de la DIRANDRO tras comercializar con drogas y extorsionar; sin embargo, eso no fue todo, pues la mamá de la exintegrante de ‘Esto es guerra’ llegó al set de ATV e hizo graves acusaciones contra Juan Diego Álvarez.

María Guadalupe Vigil contó que su hija no renovó contrato con ‘Esto es guerra’ porque ahora el joven de 33 años es su mánager y la aleja de todos. “Yo la tengo perdida desde hace un tiempo. Desde que falleció mi hermana. En septiembre del año pasado. Es ahí que él se aprovechó del sufrimiento de todos nosotros como familia y la capta, la envuelve en la maraña de droga”, comentó la mamá de Melissa Loza alarmada por la situación.

La mamá de Melissa aseguró que Juan Diego Álvarez es muy cercano a la familia. “Es una persona cercana a nosotros. Trafica droga, me la tiene enferma (a Melissa Loza), me la tiene secuestrada prácticamente. No veo a mi hija. No la veo desde Año Nuevo, donde tuve la valentía entrar a la casa de ellos que alquilaron en Chimbote, en Tortugas. Entré y fui directamente a la mochila de él y encontré un kilo de marihuana”, comentó mortificada la señora en el set de Magaly Medina.

Además, María Guadalupe Vigil, señaló que la pareja de Melissa metió a la droga a un nieto, quien hoy se encuentra en rehabilitación por consumo de drogas. “Conocía algo, pero no me imaginé que llegara a estos extremos. Al nieto de mi hermana lo drogaba. Cosa que ahora el joven ya está internado”, contó.

La señora mostró su desesperación con su hija, pues teme que Melissa también esté consumiendo sustancias prohibidas. “No hablo con ella. No me dice nada. No me llama… Por su puesto, Claro que sí (consume Melissa Loza)”, comentó

“Él hizo el contrato para EEG para que lo firme (la productora), pero no lo firmaron. Él quería alejarla a ella de todos”, explicó sobre ‘Esto es guerra’.

Promoción del programa