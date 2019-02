Rami Malek se resbaló tras ganar el Oscar por 'Bohemian Rhapsody' [VIDEO]

Rami Malek, estadounidense que dio vida al vocalista de Queen en la película 'Bohemian Rhapsody', protagonizó bochornoso episodio tras ganar en la categoría Mejor actor.

Esta situación se dio luego que Malek recibió su estatuilla y conmovió al público con su emotivo discurso. El actor recibió atención médica de manera inmediata y todo quedó registrado por la prensa que se encontraba en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

Rami Malek cumplió con las quinielas y ganó el Oscar al mejor actor por su papel de Freddie Mercury en la cinta 'Bohemian Rhapsody'.



Malek se impuso a los también nominados en esta categoría Bradley Cooper ("A Star is Born"), Christian Bale ("Vice"), Viggo Mortensen ("Green Book") y Willem Dafoe ("At Eternity's Gate").



"Gracias a Queen por dejarme ser la parte más diminuta de su fenomenal y extraordinario legado", señaló Malek sobre el escenario.



"Estoy en deuda con vosotros para siempre", agregó.



Este artista estadounidense, hijo de inmigrantes egipcios, instó a que se cuenten más historias que apuesten por la diversidad y que versen sobre personas que tienen problemas con quiénes son y con su identidad.



Malek, lo más alabado de la cinta que recuerda la historia del líder de Queen, había pasado como un ciclón por la temporada de premios puesto que se llevó el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical, y el Bafta y el premio del Sindicato de Actores (SAG) al mejor intérprete masculino.



La carrera de Malek (Los Ángeles, 1981) incluye papeles en series como "The Pacific" y películas como "Short Term 12" (2013), aunque el rol que le presentó al gran público fue el del hacker taciturno de "Mr. Robot".



La 91 edición de los Óscar se está celebrando hoy en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) por medio de una gala sin presentador por primera vez en treinta año. Con información de EFE.

Rami Malek se resbaló tras ganar el Oscar

Rami Malek al ganar a Mejor actor en los Oscar 2019