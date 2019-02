Daniela Darcourt y Salim Vera enfrentados: Productora se pronunció sobre incidente

Luego que el vocalista de Libido, Salim Vera, se descontroló por la tardanza de la salsera Daniela Darcourt en el Alternativo Music Festival, la productora del evento se pronunció a través de un extenso comunicado.

"La presentación de Daniela Darcourt en el Alternativo Music Festival estaba programada de 10:00 a 10:30 p.m. el último sábado en el Parque de la Exposición, después del show de Raúl Romero y antes del grupo Libido, que debía tocar a las 10:30 p.m. (hora exacta). Como es de conocimiento de las miles de personas que han asistido a todas las ediciones del evento, los horarios y la programación de artistas se respetan puntualmente antes, durante y después de la presentación de cada cantante o agrupación", se pudo leer al inicio del mensaje.

La productora Inmortal Producciones fue clara al comunicar que la intérprete de 'Probablemente' llegó tarde a su presentación musical y se cruzó con el horario de los integrantes de Libido.

"La señorita Daniela Darcourt arribó al Parque de la Exposición a las 10:38 p.m., es decir, 38 minutos después de la hora pactada/anunciada, y 8 minutos sobre el tiempo programado para el grupo Libido, que debía empezar a tocar a las 10:30 p.m. Si bien su orquesta subió al escenario a las 10:00 p.m., sus coristas fueron los encargados de suplir la ausencia de la vocalista principal. Hasta el cierre de este comunicado, ningún representante de la artista se ha comunicado con Inmortal Producciones para aclarar su tardanza, lo cual significa una falta de respeto para el público, los artistas participantes y la organización del festival", se señaló en el comunicado.

"Pese a la tardanza y a que el evento debía seguir su curso según programación, Daniela Darcourt subió al escenario para interpretar la canción 'Adiós amor', recibiendo el inmediato rechazo del público, que estaba molesto por no haber llegado a la hora anunciada y porque, obviamente, ya no iba a poder seguir cantando. La artista no se disculpó con el público ni con el grupo Libido, que se vio perjudicado en su horario. Esto generó que varias personas, molestas por el proceder de la cantante, desaprobara su tardanza y empezara a pifiarla", se agregó.

Sobre el video viral de Salim Vera

Ante el video que se viralizó del cantante Salim Vera, la productora señaló lo siguiente: "Un video viralizado en redes sociales muestra a Salim Vera, cantante de Libido, molesto por no poder tocar en su horario (se toca la muñeca varias veces como si tuviera un reloj) y rompiendo el parante de su micrófono. Esto último es algo que el artista suele hacer en muchas de sus presentaciones".

"Cabe destacar que ayer sábado, alrededor de la 1:30 p.m., la señorita Daniela Darcourt posteó un video en su cuenta oficial de Instagram desde un avión en Miami anunciando su regreso a Lima, luego de pasar unos días de vacaciones. Varias horas más tarde, la misma artista publicó otro video donde señalaba que ya estaba en Lima", se adicionó.

Respuesta de Daniela Darcourt tras incidente en concierto

La cantante Daniela Darcourt envió un mensaje a través de Instagram en la que mencionaba que no continuó con su espectáculo en el Alternativo Music Festival porque sintió que estaba en riesgo tras lo ocurrido en el escenario de al lado, en el que se encontraba la banda Libido.