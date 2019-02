Chris Soifer rompe en llanto al dedicarle canción a su hermana [VIDEO]

Michelle Soifer y Chris no la están pasando bien debido a la ausencia de su consanguínea Kimberly. A través de Instagram, la hermana menor de la ex integrante de 'Esto es Guerra' grabó un video para dedicarle la canción 'Un año', de Sebastián Yatra y Reik, a su pariente que no se encuentra en Perú.

La popular 'Sol' replicó el video en su perfil de la red social citada y no dudó en dedicarle unas palabras a su hermana menor.

"Hermosa canción que le dedico mi Lil Annie, Chris Soifer, a mi Lil Kim, Kimberly Soifer, ya que está lejos y estamos pasándola difícil sin ella. Es un lazo que jamás se desprenderá .Te amamos Kim, vuelve pronto . Te esperamos, ya falta poco", escribió Michelle Soifer en su reciente difusión de Instagram.

Algunos fanáticos de Michelle Soifer destacaron el talento que tiene su hermana para el canto y el gran detalle que tuvo con su hermana Kimberly.

"Qué lindo cantas Chris", "Cantas muy bien", "Qué linda. Todo hecho con el corazón importa", "Qué hermosa voz", "Hermosa canción", "Qué lindo gesto de cantarle a tu hermana, se ve que se quieren mucho", se aprecian algunos comentarios.

No todo fue halagos para Chris Soifer, usuarios de Instagram criticaron el make up de la hermana de la exintegrante de 'Esto es Guerra'.

"Cantas lindo, pero quítate esas pestañas", "Qué fea, no te pegues mucho a la cámara", "¿Qué se hizo en la cara?","Más falsas esas pestañas", "Se le están cayendo las pestañas", fueron algunos ácidos textos que le dejaron a la hermana de Michelle Soifer.

Como se sabe, Michelle y Chris Soifer admitieron que pasaron por el quirófano para hacerse algunos 'arreglitos' en su rostro, pero el exceso de maquillaje ha sido el foco perfecto para que sus 'haters' realicen fuertes comentarios en contra de las hermanas.

