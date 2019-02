Susan Ochoa: “Lo importante es que Perú se hará presente”

Susan Ochoa se prepara para cantar mañana ante el llamado ‘monstruo’ de la Quinta Vergara en la categoría internacional representando al Perú. Después de varias ediciones, el país tendrá dos representantes en el Festival de Viña del Mar, con Nicole Pillman en la categoría folclórica. “Un mismo corazón, una sola fuerza, un solo sueño... Puesta la camiseta peruana”, escribió desde Chile en una foto al lado de su colega.

Desde Viña, Ochoa comentó a La República que el recibimiento en Chile ha sido “bueno” y que pudo hablar de ‘Ya no más’, la canción escrita contra la violencia a la mujer. “Estoy bien contenta porque ayer (jueves) fue el lanzamiento y pude decir que soy la representante de Perú y que dejaré mi corazón acá y que también daré un mensaje. La mayoría de medios de Chile nos brindaron su apoyo, he tenido el orgullo de decir que soy peruana”.

El jueves pudo continuar con sus ensayos y conocer el escenario donde cumplirá dos presentaciones (la segunda será el martes). “Por fin conocí la Quinta Vergara, que es una cosa impresionante, maravillosa, llena de mil luces, un escenario gigante, con todos los ‘capos’ de la televisión. Pude ensayar y ellos estuvieron al tanto de que todos lo hagamos por igual, que estemos todos contentos. Estamos con toda la actitud y las ganas del mundo”.

En Viña tendrá que dar batalla a cantantes con más trayectoria internacional, pero los medios chilenos destacan que Ochoa es “una finalista de programas de talentos”. Mañana compite con el panameño Mr. Saik, la ecuatoriana Dayanara, los cubanos Boni & Kelly, la colombiana Martina La Peligrosa y el chileno Neven Ilic.

“Eva Ayllón vino a apoyar al talento nacional”

Ochoa está en Chile acompañada de Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez y de Eva Ayllón, compositores de la canción ‘Ya no más’. El músico fue invitado por la organización y la cantante criolla se quedará para apoyar tanto a Pillman como a su pupila, la participante que conoció en el reality ‘La voz’, aunque en esa oportunidad fue parte del equipo de Gian Marco Zignago. “¡Vamos Perú! ¡Buenas vibras, chicas!”, escribió la intérprete.

“Coincidimos con Eva porque tenía que venir a ver unos papeles, pero va a apoyar al talento nacional en conjunto. También hay peruanos que vinieron a saludarme, es muy bonito sentirte querido, es el regalo que nunca voy a olvidar. Estoy muy contenta porque no hay nada mejor que viajar a otro país, pensar que vas a estar sola y de pronto ves que te apoyan. La maestra Eva es un apoyo moral muy grande”, agregó Ochoa.

Este año el jurado contará los votos del público (en la aplicación Claro Viña de forma gratuita). Los votos serán válidos solo durante la presentación de cada artista. “Tengo muchas metas aún. (Mañana) quiero dejar este mensaje a la humanidad, sé que no voy a cambiar el mundo con esta canción, pero espero que a través de un canal tan grande se escuche una letra contra la violencia. Estoy agradecida a los que me apoyan y a los que no, igual”.

Susan Ochoa canta mañana y el martes 26. Mientras que Nicole Pillman se presenta el lunes 25 y el miércoles 27.

Pillman: “Con Susan tenemos muy buena relación”

“Lo importante es que Perú se hará presente en dos categorías”, dijo Ochoa sobre la competición por partida doble. Nicole Pillman competirá con el tema ‘Una misma sangre’ y cuestionó con dureza que un canal ‘olvide’ incluirla. “Susan y yo tenemos una excelente relación. Sé que tengo el apoyo de ustedes, aunque un canal de mi país me falte el respeto de esa manera. Mi canción fue elegida para representar al Perú, no para representar a un canal”. La cantante acaba de aparecer además como nominada a los Platino en la categoría mejor película documental por Herencia, dedicada precisamente a la música peruana.